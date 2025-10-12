Луганщина передала чотирьом підрозділам оптоволоконні дрони «Хижак»

Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про передачу оптоволоконних безпілотників «Хижак» чотирьом підрозділам ЗСУ.

✅Комплекси надали для 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.

✅Також їх отримали 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр».

✅БпАК передали окремому загону Центру спеціального призначення Нацгвардії «Крила ОМЕГИ».

✅Ще один комплект надійшов до 156-ї окремої механізованої бригади.

📢 «Ми продовжуємо підтримку фронту. Розглядаємо кожен запит від наших оборонців. Більш ретельно перевіряємо цінові пропозиції, контролюючи витрату коштів. Це ніяким чином не затримує процес закупівлі і доставки необхідного на фронт, адже належно оформлена документація проходить перевірку досить швидко», – наголосив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

У повідомленні уточнено, що це безпілотні авіаційні комплекси з оптоволокном довжиною до 20 км. Оптоволоконні ланцюги дають стабільний канал зв’язку та мінімізують ризик перехоплення. За допомогою таких комплексів оборонці можуть корегувати удари та вражати інфраструктуру переднього краю противника.

📢 «Це безпілотні авіаційні комплекси із довжиною оптоволокна у 20 км. Вони допоможуть нашим оборонцям у знищенні інфраструктури переднього краю противника. Дякую за допомогу у придбанні Лисичанській та Сіверськодонецькій МВА, а також Міловській СВА», – підкреслив Олексій Харченко.

Поставки «Хижаків» підсилюють можливості підрозділів у розвідці та ураженні цілей. Це важливий крок для посилення захисту на лінії фронту. Луганська ОВА наголосила на продовженні підтримки військових запитів і пришвидшенні логістики.

👉 Також нагадаємо, що Робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула чотири пакети документів від військових підрозділів. Запити стосувалися закупівель техніки та обладнання для потреб армії. Загальна вартість поданих заявок становила майже 30,5 млн грн.