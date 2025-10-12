Неділя, 12 Жовтня, 2025
Луганщина передала чотирьом підрозділам оптоволоконні дрони «Хижак»

Денис Молотов
Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про передачу оптоволоконних безпілотників «Хижак» чотирьом підрозділам ЗСУ.

✅Комплекси надали для 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.

✅Також їх отримали 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр».

✅БпАК передали окремому загону Центру спеціального призначення Нацгвардії «Крила ОМЕГИ».

✅Ще один комплект надійшов до 156-ї окремої механізованої бригади.

📢 «Ми продовжуємо підтримку фронту. Розглядаємо кожен запит від наших оборонців. Більш ретельно перевіряємо цінові пропозиції, контролюючи витрату коштів. Це ніяким чином не затримує процес закупівлі і доставки необхідного на фронт, адже належно оформлена документація проходить перевірку досить швидко», – наголосив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

У повідомленні уточнено, що це безпілотні авіаційні комплекси з оптоволокном довжиною до 20 км. Оптоволоконні ланцюги дають стабільний канал зв’язку та мінімізують ризик перехоплення. За допомогою таких комплексів оборонці можуть корегувати удари та вражати інфраструктуру переднього краю противника.

📢 «Це безпілотні авіаційні комплекси із довжиною оптоволокна у 20 км. Вони допоможуть нашим оборонцям у знищенні інфраструктури переднього краю противника. Дякую за допомогу у придбанні Лисичанській та Сіверськодонецькій МВА, а також Міловській СВА», – підкреслив Олексій Харченко.

Поставки «Хижаків» підсилюють можливості підрозділів у розвідці та ураженні цілей. Це важливий крок для посилення захисту на лінії фронту. Луганська ОВА наголосила на продовженні підтримки військових запитів і пришвидшенні логістики.

👉 Також нагадаємо, що Робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула чотири пакети документів від військових підрозділів. Запити стосувалися закупівель техніки та обладнання для потреб армії. Загальна вартість поданих заявок становила майже 30,5 млн грн.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"