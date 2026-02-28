ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
Обстріли Сумщини: четверо загиблих і четверо поранених за добу

Денис Молотов
Наслідки російської атаки на цивільний автомобіль / Сумська ОВА / 27.02.2026

За минулу добу обстріли Сумщини призвели до загибелі чотирьох людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у Telegram у суботу, 28 лютого.

За його даними, ворог здійснив понад 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 громадах області.

📢 «Ямпільська громада – загинули жінки 72 і 67 років. За уточненою інформацією, вчора під час розбору завалів рятувальники вилучили фрагменти тіла однієї із загиблих. Роботи з вилучення тіл та розчищення зруйнованих конструкцій тривають. Також поранена 60-річна жінка.

Ворожбянська громада – загинули двоє чоловіків 31 та 21 років; поранені 47- і 52-річний чоловіки (удари дронів по автівках);

Сумська громада – поранений 63-річний чоловік, йому надали допомогу без госпіталізації (удар БпЛА)», – написав Григоров.

☝️ За словами посадовця, руйнування зафіксовано у восьми громадах регіону. Повітряна тривога в області тривала 20 годин 58 хвилин.

Також раніше у Ворожбянській громаді ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль. У машині перебували троє людей. Автомобіль загорівся. Вибратися вдалося лише одному. Водій та один із пасажирів загинули. Їхні дані уточнюються. Чоловіку, який вижив, надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 25 лютого війська рф атакували дроном автомобіль на Сумщині. Тоді загинув пожежний-рятувальник Павло Колісник.

  • Від початку доби кількість атак агресора уже становить 57. Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат
