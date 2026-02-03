Вівторок, 3 Лютого, 2026
ОБСЄ і Україна обговорили роль організації у досягненні справедливого миру

Фото: шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 лютого, провів зустріч з посадовцями ОБСЄ

Шостий президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 лютого, провів зустріч з посадовцями ОБСЄ —  діючим головою організації, віцепрезидентом Швейцарії та керівником Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассісом, а також з Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Про це шостий глава держави повідомив у соцмережах.

Під час зустрічі сторони обговорили масовані атаки росії проти українців, актуальні дипломатичні питання, а також очікування від тристоронніх зустрічей делегацій, запланованих на цей тиждень. Окрему увагу приділили можливим форматам співпраці між Україною та ОБСЄ.

📢 «Поінформував про масовані атаки росії проти наших людей. Обговорили дипломатію та очікування від тристоронніх зустрічей делегацій цього тижня. Торкнулися також можливих форматів співпраці між Україною та ОБСЄ. Запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», — зазначив президент.

☝️ Зеленський також закликав ОБСЄ долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які опинилися під примусовою депортацією з боку росії.

Водночас у пресслужбі ОБСЄ, коментуючи зустріч із Зеленським, повідомили, що ключовою темою переговорів стала роль організації у досягненні справедливого й стійкого миру, заснованого на міжнародному праві.

В організації, зокрема, говорили про «внесок у моніторинг припинення вогню та підтримку реалізації мирної угоди».

Зазначається, що візит до Києва став можливістю детально представити інструменти, які ОБСЄ може запропонувати для такого процесу.

Нагадаємо, у понеділок новий голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс разом із генеральним секретарем організації Ферідуном Сінірліоглу прибули до Києва. Раніше Кассіс анонсував намір відвідати не лише українську столицю, а й москву.

Як відомо, ОБСЄ здійснювала моніторинг припинення вогню на Донбасі до початку повномасштабного вторгнення рф. Робота місії супроводжувалася низкою скандалів, зокрема заявами її керівників про відсутність прямих доказів російського втручання на сході України.

👉 Також нагадаємо, що масована атака рф по енергетиці України з рекордною кількістю балістичних ракет демонструє, що москва не сприймає дипломатію серйозно. У зв’язку з цим робота української переговорної команди буде скоригована.

