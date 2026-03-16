Лисичанська громада виплатила понад 1,2 млн грн допомоги жителям

Допомога від Лисичанської громади у 2026 році вже перевищила 1,2 млн гривень, які спрямували на підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про це в понеділок, 16 березня, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що від початку року матеріальну підтримку отримала 171 людина, а загальна сума виплат становить 1 млн 266 тис. грн.

У березні фінансову допомогу планують надати ще 60 мешканцям громади. Загальна сума цих виплат складе 358 тис. грн.

Йдеться про жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема через:

тривалу хворобу ;

; необхідність оперативного втручання ;

; інші складні життєві ситуації.

☝️ Виплати здійснюються в межах Програми соціального захисту населення Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

Метою програми є підтримка жителів громади, які потребують фінансової допомоги у складних життєвих обставинах.

📲 Для отримання консультацій щодо оформлення матеріальної допомоги жителі громади можуть звертатися за телефонами:

050 078 90 51

066 187 07 32

095 655 86 06

👉 Також нагадаємо, що допомога ВПО на Київщині була надана майже чотирьом сотням внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві та області.