Лисичанська громада виплатила понад 1,2 млн грн допомоги жителям

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 16.03.2026

Допомога від Лисичанської громади у 2026 році вже перевищила 1,2 млн гривень, які спрямували на підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про це в понеділок, 16 березня, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що від початку року матеріальну підтримку отримала 171 людина, а загальна сума виплат становить 1 млн 266 тис. грн.

У березні фінансову допомогу планують надати ще 60 мешканцям громади. Загальна сума цих виплат складе 358 тис. грн.

Йдеться про жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема через:

  • тривалу хворобу;
  • необхідність оперативного втручання;
  • інші складні життєві ситуації.
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 16.03.2026

☝️ Виплати здійснюються в межах Програми соціального захисту населення Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

Метою програми є підтримка жителів громади, які потребують фінансової допомоги у складних життєвих обставинах.

📲 Для отримання консультацій щодо оформлення матеріальної допомоги жителі громади можуть звертатися за телефонами:

  • 050 078 90 51
  • 066 187 07 32
  • 095 655 86 06

👉 Також нагадаємо, що допомога ВПО на Київщині була надана майже чотирьом сотням внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві та області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

ВАЖЛИВО

Кількість загиблих та поранених після удару по Слов’янську зросла

ВАЖЛИВО

ЄС ввів санкції проти дев’ятьох відповідальних за Бучанську різанину – у списку російський генерал

ПОДІЇ

ГАРТ 2026: відкрито реєстрацію на спортивний табір та змагання з баскетболу на кріслах колісних

СПОРТ

На Сумщині зростає кількість «сірих зон» через дії військ рф

ВАЖЛИВО

Повітряні сили повідомили про збиття більшості ракет і дронів рф

ВАЖЛИВО

У США зафіксували зниження підтримки президента Трампа

ПОЛІТИКА

Чехія виступила проти участі росії у Венеціанському бієнале

ПОДІЇ

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Іранський генерал отримав підозру за допомогу рф запустити виробництво “шахедів” – Генпрокурор

ПОДІЇ

Анжела Стент: війна США проти Ірану може зіграти на користь росії

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Уряд забрав спецдозволи на стратегічні родовища у структур Фірташа

ВАЖЛИВО

Іран погрожує запровадити “плату за безпеку” для танкерів

ПОЛІТИКА

росіяни скинули 212 авіабомб та застосували майже 4000 дронів – Генштаб

ВІЙНА

Ворог здійснив 79 атак на фронті, найактивніше діє на Костянтинівському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

