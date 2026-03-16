Лисичанська громада виплатила понад 1,2 млн грн допомоги жителям

Допомога від Лисичанської громади у 2026 році вже перевищила 1,2 млн гривень, які спрямували на підтримку мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Про це в понеділок, 16 березня, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).
Зазначається, що від початку року матеріальну підтримку отримала 171 людина, а загальна сума виплат становить 1 млн 266 тис. грн.
У березні фінансову допомогу планують надати ще 60 мешканцям громади. Загальна сума цих виплат складе 358 тис. грн.
Йдеться про жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема через:
- тривалу хворобу;
- необхідність оперативного втручання;
- інші складні життєві ситуації.
☝️ Виплати здійснюються в межах Програми соціального захисту населення Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.
Метою програми є підтримка жителів громади, які потребують фінансової допомоги у складних життєвих обставинах.
📲 Для отримання консультацій щодо оформлення матеріальної допомоги жителі громади можуть звертатися за телефонами:
- 050 078 90 51
- 066 187 07 32
- 095 655 86 06
