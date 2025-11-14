Обкладинка The Economist: головні символи та приховані натяки на 2026 рік

Видання The Economist представило традиційну щорічну обкладинку-ребус, що завжди служить приводом для глобальних дискусій. Її задум залишається тим самим: змусити читачів замислитися над тим, які події або явища автори вважають ключовими для прийдешнього року. Журналісти намагались навіть отримати допомогу від ChatGPT, але й «він не завжди справлявся».

Основний фон і кольори обкладинки залишилися класичними для The Economist. Кругла композиція знову символізує майбутній світ 2026 року. Борсається в очі й те, що світ представлено у вигляді футбольного м’яча, по якому знизу футболіст робить удар. На цьому м’ячі переплітаються геополітика, технології, соціальні процеси та економічні зміни, подані через впізнавані та інколи гротескні візуальні символи.

Традиційний червоний колір на зображенні відведено конфліктам, небезпекам та глобальним протистоянням, зокрема між США і Китаєм. Синій колір натякає на технологічний прогрес і бачення майбутнього, а чорний позначає нейтральні або побутові елементи.

Одним із найбільш помітних зображень став святковий торт з цифрою 250. Тут маємо цілком прозорий натяк: Сполучені Штати у 2026 році відзначатимуть 250-річчя декларації незалежності. Уявний святковий настрій, однак, відразу контрастує з рукою в наручнику та стиснутим кулаком над тортом. Ці деталі дають зрозуміти: попри ювілей, американське суспільство переживатиме непрості часи, наповнені протестами, внутрішніми конфліктами та боротьбою за громадянські права. Також це символ можна трактувати як переможний жест Трампа, у той момент, коли на нього було скоєно замах. Може це означати, що Трампа чекає арешт, або ж символічно – Америка в заручниках воєн та конфліктів, бо навколо руки купа смертоносних ракет.

Штучний інтелект, який журналісти намагались залучити для розбору колажу, почав плутатися в деталях, тому вирішено було обійтися без його допомоги.

Глобальна політика Світу👇

Під тортом зображено графік, який можна трактувати то як інфляцію, що виривається з-під контролю, то як хаотичний танець тарифів. Деякі експерти побачили в цьому графіку хаотичні події на фондових ринках, ринках цінних паперів або ж високу волатильність «крипти».

У колажі легко впізнати Дональда Трампа — він стоїть біля торта в червоній кепці та ніби кумедно пританцьовує в притаманному йому стилі. За ним помітна фігура, схожа на індійського прем’єра Нарендру Моді. Моді ніби рухається у своєму ритмі, що можна трактувати як метафору нестабільних або непростих відносин США та Індії: поруч, але ще не синхронно. Або ж те, що Моді все-таки поруч з Трампом та намагається підтанцьовувати за Трампом.

Поруч із ним зображена блондинка у червоному костюмі — образ, який може нагадувати італійську прем’єрку Джорджію Мелоні. Біля її ніг — слід від гусениць військової техніки, а над ним видніється автомат. Це може передавати нагадування про те, що Європі доведеться брати на себе дедалі більше відповідальності за власну оборону та підтримку України, не покладаючись на США. Водночас дехто може впізнати в цій фігурі й прессекретарку МЗС рф Марію Захарову — адже вона останні роки озвучує позиції російського відомства щодо війни.

Легко впізнається Володимир Зеленський — він тримає бінокль і стоїть поряд із танком невідомого походження. До нього підпливає корабель із вітрилом, оздобленим давньогрецьким орнаментом. На носі човна — елементи, що нагадують підношення дарів. Звідси й порівняння з відомою фразою: Данайців боюсь із дарами прибулих. Ця фраза — крилатий вислів, що означає «Боюся данайців, навіть коли вони приносять дари» і використовується як застереження від небезпеки, яку приховує удавана доброзичливість або подарунок. Він пов’язаний з легендою про Троянського коня, який був подарунком ахейців (данайців) для жителів Трої, але насправді містив у собі пастку. Водночас такі зображення можуть стосуватися і морських конфліктів — від Тайваню до Червоного моря.

Ліворуч — російський диктатор владімір путін, Сі Цзіньпін та Біньямін Нетаньягу (якого можна сплутати з Віктором Орбаном). Їх розміщено поруч як можливих ключових фігур глобальних політичних змін 2026 року. Мечі між ними та Трампом символізують конфлікти, а суддівський молоток, що розколов підставку, натякає на судові рішення з великим резонансом. Питання лишається відкрите: кому ж дістанеться цей емоційний вердикт?

Багато військової символіки👇

Військових символів у колажі — багато. Ракети, дрони, боєголовки, танки, кораблі з перископами — усе це формує візуальний прогноз, у якому війни та конфлікти нікуди не зникнуть у найближчому році. Окрему увагу можна звернути на кількість дронів та безпілотних й автоматизованих систем. Не оминули увагою й дрони на оптоволокні. Всі розробки та інновації – призначені, щоб відбирати життя. Навіть контейнеровоз із гарматами може символізувати і боротьбу з піратами, і латиноамериканські картелі, що протистоять силовим органам США. Інша інтерпретація озброєного торгового судна – це неминуче продовження торгівельної війни, між Китаєм та США у тому числі.

Інновацій, технології та штучний інтелект👇

Технології та ШІ також займають значну частину обкладинки. Роботи-доставники, «робопси», людиноподібні механізми, супутники, геймпади, джойстики, що впливають на мозок, — все це відсилає до швидкого розвитку штучного інтелекту та нових форм взаємодії з цифровим світом. Майбутній рік обіцяє багато технологічних проривів, і хочеться сподіватися, що вони матимуть мирний характер.

На обкладинці присутні й символи медицини — шприци, ДНК-ланцюги, пігулки та пробірки. The Economist у своїх матеріалах вказує на прориви у фармацевтиці, на появу інноваційних препаратів та розвиток генної інженерії. Це позитивні зміни.

Глобальні екологічні виклики👇

Менш оптимістичним є мотив танення льоду. Це нагадування про глобальне потепління, підвищення рівня моря та пов’язані з цим проблеми, які людство поки що не здатне зупинити.

Майбутні спортивні події світового рівня👇

Серед усієї цієї мозаїки з’являються і спортивні мотиви: бігун, лижник, боксери, а також футболіст, який відправляє земну кулю – м’яч у ворота. Це прямий натяк на чемпіонат світу з футболу 2026 року, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Але чому навколо нього — пігулки? Можливо, це передбачення нових допінгових скандалів. Також різні види спорту можуть бути й нагадуванням на Зимові Олімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортині.

Підсумовуючи візуальний пазл The Economist, можна сказати: видання недвозначно натякає на хаотичний, напружений і непередбачуваний 2026 рік. Єдиний промінь світла в цьому калейдоскопі — футболіст у нижньому кутку, який ніби намагається своїм ударом хоча б на мить відволікти світ від можливого глобального безладу.