Нижньотеплівська громада спрямувала понад 350 тисяч гривень на підтримку Захисників України. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму повідомленні від 1 листопада.

Зазначені кошти надано відповідно до Програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих (померлих) оборонців. Ця програма діє у Нижньотеплівській сільській територіальній громаді та охоплює період 2025–2027 років.

Згідно з офіційними даними, матеріальну допомогу отримали 11 Захисників і Захисниць, кожен із яких одержав по 20 000 гривень. Крім того, троє ветеранів війни, які раніше були демобілізовані з лав Збройних сил, отримали по 10 000 гривень.

📢 «Родина одного із загиблих оборонців отримала допомогу в розмірі 30 000 гривень, мобілізований військовослужбовець – 20 000 гривень. А особа з інвалідністю внаслідок війни на лікування після поранення – 30 000 гривень», – зазначено у повідомленні.

Окрім того, ще п’ятеро учасників бойових дій АТО/ООС отримали по 5 000 гривень кожен. Таким чином, загальна сума наданих виплат склала 355 000 гривень.

☝️ У військовій адміністрації наголошують, що програма діє на постійній основі та має на меті системну підтримку тих, хто боронить Україну. А також членів родин, які втратили своїх близьких на фронті.

Ініціативи спрямовані не лише на фінансову допомогу, а й на підтримку морального духу українських військових, які продовжують боротьбу за незалежність держави.

