Субота, 1 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Нижньотеплівська громада спрямувала понад 350 тисяч гривень на підтримку Захисників України

Денис Молотов
Денис Молотов
Нижньотеплівська громада спрямувала понад 350 тисяч гривень на підтримку Захисників України

Нижньотеплівська громада спрямувала понад 350 тисяч гривень на підтримку Захисників України. Про це інформує Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму повідомленні від 1 листопада.

Зазначені кошти надано відповідно до Програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та родин загиблих (померлих) оборонців. Ця програма діє у Нижньотеплівській сільській територіальній громаді та охоплює період 2025–2027 років.

Згідно з офіційними даними, матеріальну допомогу отримали 11 Захисників і Захисниць, кожен із яких одержав по 20 000 гривень. Крім того, троє ветеранів війни, які раніше були демобілізовані з лав Збройних сил, отримали по 10 000 гривень.

📢 «Родина одного із загиблих оборонців отримала допомогу в розмірі 30 000 гривень, мобілізований військовослужбовець – 20 000 гривень. А особа з інвалідністю внаслідок війни на лікування після поранення – 30 000 гривень», – зазначено у повідомленні.

Окрім того, ще п’ятеро учасників бойових дій АТО/ООС отримали по 5 000 гривень кожен. Таким чином, загальна сума наданих виплат склала 355 000 гривень.

☝️ У військовій адміністрації наголошують, що програма діє на постійній основі та має на меті системну підтримку тих, хто боронить Україну. А також членів родин, які втратили своїх близьких на фронті.

Ініціативи спрямовані не лише на фінансову допомогу, а й на підтримку морального духу українських військових, які продовжують боротьбу за незалежність держави.

👉 Також нагадаємо, що державних службовців навчали, як ефективно комунікувати з людьми, які частково або повністю втратили зір.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЦВК зареєструвала нового депутата від партії «Слуга народу»

ВЛАДА

Скільки коштує стрілецьке тренування: як сформувати оптимальний бюджет для занять

СУСПІЛЬСТВО

Україна передала Чехії учасника шахрайської мережі кол-центрів

КРИМІНАЛ

Протезування на імплантах: сучасний підхід до відновлення усмішки

СУСПІЛЬСТВО

Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

ПОДІЇ

Українські спецслужби ліквідували ракету «орєшнік» на території рф

ВАЖЛИВО

Очільник Луганщини привітав соцпрацівників із професійним святом

ЛУГАНЩИНА

Трамп планує створити «Золотий флот» — нове покоління бойових кораблів

ПОДІЇ

В Україні стартував опалювальний сезон попри атаки на енергосистему

ВАЖЛИВО

Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

КРИМІНАЛ

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

ВІЙНА

рф б’є “шахедами” по тих самих цілях до 20 разів: Україна зміцнить 100 ключових енергооб’єктів трьома рівнями захисту до кінця року

ПОДІЇ

Китай скорочує постачання комплектуючих для українських дронів

ВАЖЛИВО

росія застосовує ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку, — Reuters

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 137 бойових зіткнень, ворог запустив 2339 дронів-камікадзе

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"