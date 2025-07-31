Четвер, 31 Липня, 2025
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Новий Закон щодо НАБУ та САП набув чинності

Денис Молотов
Денис Молотов
Новий Закон щодо НАБУ та САП набув чинності

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» офіційно набув чинності 31 липня. Відповідний документ оприлюднили на сторінках парламентського видання «Голос України».

Зеленський підписав документ після підтримки Ради

Документ був схвалений 331 депутатом, при цьому жоден парламентар не проголосував «проти» чи утримався.

☝️ Крім того, 326 народних обранців проголосували за те, щоб передати закон на невідкладне підписання.

📌 Що змінюється?

Прийнятий закон забезпечує процесуальну незалежність керівництва та прокурорів САП від Генерального прокурора.
Згідно з нормами закону:

  • детективи НАБУ відтепер отримують вказівки виключно від прокурорів САП;
  • оперативні та оперативно-технічні дії НАБУ здійснюються лише за дорученням детективів НАБУ або прокурора САП;
  • повертається право прокурора САП передавати кримінальні провадження на розслідування детективам НАБУ;
  • право Генпрокурора на визначення підслідності у справах детективів скасовано;
  • НАБУ також повертається можливість розслідувати справи, що належать до юрисдикції інших слідчих органів — за рішенням директора Бюро за погодженням із САП, без потреби у дозволі від Генпрокурора.
Реакція та зміни після критики

Попередній законопроєкт №12414, ухвалений 22 липня, викликав хвилю протестів у Києві та в інших містах. Він передбачав залежність антикорупційних органів від рішень генпрокурора. Закон тоді оперативно підписали голова парламенту Руслан Стефанчук та шостий Президент України Володимир Зеленський, попри заклики громадськості ветувати його.

☝️ Вже 24 липня, реагуючи на критику як з боку громадськості, так і міжнародних партнерів, Глава держави подав до Верховної Ради новий законопроєкт. Саме він і був ухвалений без жодного голосу «проти», а тепер — офіційно набув чинності.

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