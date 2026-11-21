Питання членства України в НАТО залишається на порядку денному переговорів із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Однак перспективи вступу залежатимуть від того, коли та за яких умов завершиться війна. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє “Укрінформ” 21 листопада.

Членство обговорюють із європейцями та США

За словами Зеленського, тему приєднання України до Альянсу неодноразово порушували під час зустрічей «Коаліції охочих». Франція та інші союзники, як зазначив президент, розуміють значення членства для безпеки України.

Водночас українська армія могла б посилити оборонні можливості самого НАТО. Тому, на думку глави держави, таке рішення відповідало б інтересам обох сторін.

Зеленський підтвердив, що питання вступу обговорюють і з американськими представниками.

📢 «Ми обговорюємо це, але поки що зарано говорити, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо, тому що все це залежить від того, коли і як закінчиться ця війна», – сказав Зеленський.

Чому президент вважає вступ економічно вигіднішим

Україна зберігає прагнення приєднатися до Альянсу. Зеленський пояснив, що членство має не лише безпековий, а й практичний фінансовий вимір.

За його оцінкою, поза НАТО Україні доведеться самостійно утримувати мільйонну армію та забезпечувати її необхідною авіацією, артилерією й ракетами. Окремо потрібні спроможності для захисту повітряного простору без участі союзників. Саме тому членство України в НАТО президент назвав дешевшою моделлю для всіх сторін.

Гарантії безпеки мають містити конкретні зобов’язання

Зеленський також наголосив, що Україна поки не отримала оформлених пропозицій щодо гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО. Про це йдеться в окремому повідомленні Укрінформу.

За словами президента, Києву потрібне чітке розуміння, які держави братимуть участь у колективному захисті, як саме вони діятимуть і чи будуть готові дати відсіч новій агресії.

Зеленський підкреслив: такі зобов’язання повинні бути зафіксовані письмово, а не залишатися загальними політичними заявами.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила два рішення, які дозволяють спрямувати 1 млрд євро на нову військову допомогу Україні. Фінансування забезпечать через Європейський фонд миру – European Peace Facility (EPF).