Можливе припинення вогню в Україні не дасть Європі підстав повернутися до колишніх відносин із москвою. Таку позицію прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс висловив в інтерв’ю німецькому виданню WELT, опублікованому 20 листопада.

📢 “Дехто вважає, що після припинення вогню можна буде повернутися до нормальних відносин із росією. Це неможливо. Настала нова епоха”, – сказав Кулбергс.

Латвійський прем’єр закликав країни ЄС і надалі спільно підтримувати Україну та збільшувати оборонні видатки. Однією з безпосередніх загроз для Європи він назвав посилення російських гібридних атак. Саме в цьому контексті Кулбергс запропонував закрити кордони Євросоюзу для громадян рф. За його оцінкою, європейські служби не можуть належно перевірити сотні тисяч російських туристів, які в’їжджають до ЄС.

У самій Латвії короткострокової шенгенської візи недостатньо, щоб громадянин рф міг в’їхати з туристичною метою через зовнішній кордон ЄС. Водночас право на в’їзд мають, зокрема, власники посвідок на проживання в країнах ЄС, власники довгострокових шенгенських віз та визначені категорії членів сімей. Ці умови латвійське МЗС виклало в офіційному роз’ясненні, оновленому 20 листопада.

Як Латвія скорочує економічні зв’язки з росією

Кулбергс очолив уряд 28 травня 2026 року. Уже 2 червня він заявив, що доручить тодішній міністерці закордонних справ Байбі Браже опрацювати припинення експорту до росії та імпорту звідти. Прем’єр визнав, що це потребує узгодження з Євросоюзом, а для окремих галузей, зокрема фармацевтичної, можуть знадобитися винятки.

Наприкінці червня в інтерв’ю Euractiv Кулбергс назвав передчасним відновлення переговорів із москвою. На його думку, європейським союзникам варто насамперед зміцнювати оборону східних кордонів.

📢 “Насамперед ми маємо довіряти собі. Ми повинні продемонструвати силу”, – наголосив він.

Конкретний крок у торговельній політиці стосується зерна. 24 вересня латвійський Сейм закликав уряд зупинити транзит зерна походженням із росії та білорусі. У листопаді МЗС Латвії повідомило про подання відповідного проєкту прем’єрові. Відомство запропонувало застосувати механізм національних санкцій, щоб латвійські органи могли контролювати дотримання заборони. Паралельно Рига домагається спільного рішення на рівні ЄС.

👉 Також нагадаємо, що на зустрічі з американськими посланцями путін повернувся до вимог, які москва висунула напередодні повномасштабного вторгнення. Вони стосуються членства України в НАТО, присутності європейських військових на її території та розміщення сил Альянсу в Європі.