Унаслідок російської атаки на Київ 20 листопада загинули семеро людей, ще 17 постраждали. Оновлені дані о 14:44 оприлюднив міський голова Віталій Кличко, повідомляючи про ситуацію у столиці після масованого обстрілу.

За словами мера, 16 поранених залишаються у стаціонарах лікарень. Удари спричинили пожежі в кількох районах, пошкодили транспортну та комунальну інфраструктуру. Після нічного обстрілу росіяни продовжили атакувати місто безпілотниками.

Семеро госпіталізованих перебували у тяжкому стані

За даними директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, станом на 13:55 медики зафіксували 17 постраждалих. З 16 госпіталізованих семеро перебували у тяжкому стані, дев’ятеро – у стані середньої тяжкості. Ще одній людині допомогу надали на місці.

Протягом дня інформацію про жертв уточнювали. У першому зведенні ДСНС ішлося про трьох загиблих і 11 постраждалих. Згодом прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про шістьох загиблих, а після обіду Кличко підтвердив, що кількість жертв зросла до семи.

Пожежі виникли у трьох районах

За повідомленням ДСНС, наслідки нічних ударів зафіксували в Подільському, Оболонському та Голосіївському районах.

У Подільському районі горіли дві нежитлові будівлі. В Оболонському вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю, а за іншою адресою виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.

Рятувальники також повідомляли про евакуацію однієї людини. Згодом ДСНС уточнила, що всі пожежі, спричинені нічним обстрілом столиці, ліквідували.

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💥 Ранковий удар дрона: поранений чоловік і пошкоджені автомобілі

Після нічної атаки росіяни знову вдарили по Подільському району безпілотником. Унаслідок влучання загорівся легковий автомобіль, пошкоджень зазнали магазин, сусідні будівлі та 14 автівок. Про це повідомила ДСНС. Постраждав чоловік, якого рятувальники передали медикам. Пожежу автомобіля загасили.

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➡️ Пошкоджені три мости: Подільський перехід уже відкрили

Балістична атака пошкодила Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький і Південний мости. Вранці через наслідки обстрілу закрили рух Подільським мостом із правого берега на лівий. Однак удень цей напрямок відкрили. Про відновлення проїзду та подальше обстеження пошкоджених споруд повідомив Кличко.

На Південному мосту зберігається обмежений режим руху. За раніше оприлюдненими правилами, проїзд дозволений із лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн. Масштаби пошкоджень мостових конструкцій фахівці продовжують досліджувати. Остаточних строків ремонту міська влада в наведених повідомленнях не назвала.

👉 Також стало відомо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 20 листопада пошкоджено залізничну інфраструктуру на окремих ділянках. Через тривалі загрози обстрілів частина пасажирських поїздів курсує зі значними затримками, однак перевезення тривають.