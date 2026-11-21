20 листопада у Львові відбувся форум «Реформа старшої профільної школи: можливості і виклики для громад». Захід зібрав представників місцевого самоврядування та військових адміністрацій із 16 областей України. Делегація Луганщини представила свої підходи до освітніх змін в умовах тимчасової окупації територій області. Про це повідомив Департамент освіти, культури, молоді та спорту Луганської ОДА.

Хто представляв Луганську область

У форумі взяли участь заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська та директор профільного департаменту Олексій Бльоскін.

До делегації також увійшло керівництво військових адміністрацій Біловодської, Білокуракинської, Гірської, Лисичанської, Сватівської, Кремінської, Попаснянської, Рубіжанської, Сіверськодонецької та Чмирівської громад.

Учасники обмінялися досвідом підготовки до реформи та обговорили практичні питання її реалізації з представниками міністерств, народними депутатами й експертами проєкту DECIDE у сферах освіти та місцевого самоврядування.

Для Луганщини визначили мережу з 14 академічних ліцеїв

Під час панельної дискусії «Реалізація реформи в прифронтових та окупованих громадах» Олексій Бльоскін розповів про підготовку області до нової моделі профільної середньої освіти.

За повідомленням департаменту, спільно з громадами вже визначено мережу з 14 академічних ліцеїв. Паралельно опрацьовують створення міжгромадських ліцеїв, співпрацю закладів у межах освітньої мережі та гнучкі формати дистанційного профільного навчання.

Луганщина також готова ділитися з іншими регіонами своїм досвідом організації дистанційної освіти.

Лисичанський ліцей долучився до освітнього експерименту

Одним із практичних кроків стала участь Лисичанського ліцею №1 в експериментальному проєкті із запровадження освітніх програм академічного спрямування для 10–12 класів.

Це дає закладу можливість випробувати нову модель навчання та накопичити досвід її застосування.

Серед пріоритетів області також назвали підвищення кваліфікації педагогів, підтримку професійного самовизначення учнів, міжнародне партнерство та доступ дітей до української освіти незалежно від місця перебування.

Форум організували DECIDE та МОН

Захід провів Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Форум відбувся в межах програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Його учасники зосередилися на можливостях громад і викликах, які необхідно врахувати під час переходу до старшої профільної школи.

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👉 Також нагадаємо, що у Дніпрі привітали з Днем працівників освіти педагогів Луганської області, які після вимушеного переїзду продовжують навчати й виховувати дітей. Під час заходу представникам освітньої спільноти вручили почесні відзнаки, грамоти та листи подяки.