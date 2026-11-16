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росія вдарила по Балаклії: одна людина загинула, п’ятеро постраждали

У місті пошкоджено поштове відділення та автомобілі. Четверо постраждалих перебувають у лікарні.

Денис Молотов
Денис Молотов
росія вдарила по Балаклії: одна людина загинула, п’ятеро постраждали
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 16.11.2026

У понеділок, 16 листопада, російські війська атакували центральну частину Балаклії на Харківщині. Унаслідок удару загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали.

Уточнені дані повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. За його словами, серед постраждалих – троє жінок і двоє чоловіків. Четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарні. Ще в однієї людини діагностували гостру реакцію на стрес.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у першому повідомленні про атаку інформував про одного загиблого та чотирьох постраждалих. За його даними, удар пошкодив відділення пошти, вантажівку та три легкові автомобілі.

У Харкові дрон влучив поблизу автозаправки

Того ж дня російський ударний безпілотник влучив поблизу АЗС у Шевченківському районі Харкова. Пожежа на місці влучання не виникла.

Російські атаки 16 листопада також спричинили жертви в інших містах. У Чернігові внаслідок ударів по двох підприємствах загинули двоє людей, ще четверо зазнали травм.

У Дніпрі російська атака забрала життя однієї людини, ще 13 дістали поранення. На одній із доріг загорілися автомобілі, пошкоджено транспортну інфраструктуру та житлові будинки.

👉 Також було повідомлено, що росія готує до так званої «націоналізації» понад 1100 житлових будинків на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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