Конгресмен-демократ Джим Хаймс попередив про можливе блокування державного фінансування систем, розроблених SpaceX, якщо компанія та адміністрація Дональда Трампа не пояснять обставини обмежень роботи «Starshield» в Україні. Про це повідомляє CNN, журналісти якого ознайомилися зі зверненнями законодавця.

Хаймс вимагає встановити, хто ухвалив рішення

За даними телеканалу, Хаймс, який у січні має очолити Комітет Палати представників із розвідки, звернувся до директора Національної розвідки США Джея Клейтона. Він поставив під сумнів подальше фінансування державних систем, якщо уряд не може гарантувати повний контроль над їхньою роботою.

Окремим листом конгресмен запросив Ілона Маска на зустріч. Він хоче з’ясувати, які зміни внесли до роботи «Starshield» у жовтні, навіщо це зробили та хто їх санкціонував – сама SpaceX чи американські посадовці.

Як можуть обмежити фінансування

CNN називає одним із можливих інструментів механізм ring fencing – встановлення умов, без виконання яких кошти на певні проєкти не можна використовувати. Такі положення можуть включити до щорічного закону про повноваження розвідувальних органів.

Хаймс також може залучити законодавців, які відповідають за бюджетні асигнування. Подія не означає, що Конгрес уже зупинив фінансування SpaceX або скасував її контракти.

Сенатори вже вимагають зберегти документи

Окремий напрям парламентського контролю підтверджує офіційний лист сенаторів Джин Шахін і Крістофера Кунса до Маска та SpaceX від 13 листопада.

Сенатори вимагають зберегти документи й електронні дані щодо роботи «Starlink» і «Starshield» в Україні, зокрема:

контракти та технічні умови надання послуг;

журнали роботи мережі й зміни її налаштувань;

розпорядження про запровадження або скасування обмежень;

листування SpaceX з американськими посадовцями;

оцінки наслідків для української ППО та безпеки людей.

До 30 листопада компанію просять письмово підтвердити збереження матеріалів і відповісти на запитання про обмеження.

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Відповідальність за збої ще з’ясовують

У сенаторському листі згадані обмеження 13-24 жовтня та повторні перебої, про які українська сторона повідомила 12 листопада. Автори звернення наголошують, що проблеми зачепили зв’язок, який використовують, зокрема, дрони-перехоплювачі для захисту від російських атак.

Законодавці вимагають встановити, хто мав повноваження змінювати умови роботи систем, чи відповідали ці рішення контрактам і чи оцінювали їхні наслідки.

👉 Також нагадаємо, що компанія SpaceX Ілона Маска залучила вашингтонську фірму Mehlman Consulting для представництва своїх інтересів перед американською владою.