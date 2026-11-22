Увечері 22 листопада в селищі Димер Вишгородського району рятувальники дістали живу дитину з-під завалів житлової п’ятиповерхівки, в яку вранці влучив російський безпілотник. До того пошукові групи знайшли в зруйнованому під’їзді тіла трьох людей.

Про порятунок дитини о 18:55 повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

📢 “Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину!”

Віку дитини та її стану Ткаченко у повідомленні не уточнив. Інформацію про чотирьох постраждалих, серед яких був поранений підліток, обласна влада оприлюднила ще вдень, за кілька годин до цієї звістки.

Від ранкової евакуації до вечірнього порятунку

Дрон влучив у будинок уранці в неділю. В одному з під’їздів зруйнувалися квартири з першого по п’ятий поверх, виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила й будівлю дитячого садка поруч. Люди на верхніх поверхах опинилися відрізаними від виходу. Частину мешканців рятувальники виводили через вікна та балкони. Спочатку ДСНС повідомила про дев’ятьох евакуйованих, серед них була дитина. Ще до полудня Ткаченко уточнив, що з будинку евакуювали 11 людей.

Поки рятувальники розбирали перекриття, біля п’ятиповерхівки чекали рідні мешканців. Микола, з яким на місці поспілкувалися кореспонденти «Суспільного», розповів, що на третьому поверсі зруйнованого під’їзду була квартира його сватів. Зв’язатися з ними після удару він не зміг.

Близько полудня з-під уламків дістали тіло жінки. Приблизно за дві години рятувальники знайшли загиблого юнака. Йому було 18 років. Увечері, о 17:46, очільник ОВА підтвердив, що пошукова група дістала тіло третьої людини.

За вечірнім зведенням ДСНС, на той час вдалося встановити особи двох загиблих – жінки 1978 року народження та юнака 2008 року народження.

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🩺 Двох постраждалих госпіталізували. У підлітка медики виявили множинні уламкові поранення руки. Чоловік 1977 року народження сам звернувся до лікарні, де його залишили з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма». Ще двом мешканкам допомогли на місці. У 22-річної жінки були різані рани стопи, а в жінки 1972 року народження – гостра реакція на стрес.

Пошуки тривали й після того, як рятувальники знайшли загиблих. Найскладніше, за словами речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан, було дістатися до місць під обваленими міжповерховими перекриттями. Щоб відкрити до них доступ, залучили важку інженерну техніку. Уже вдень рятувальники демонтували понад 25 плит.

На завалах разом із ними працювали кінологи з пошуковими собаками та піротехніки. Через загрозу повторних російських ударів під час повітряних тривог роботи доводилося призупиняти.

У денному повідомленні ДСНС ішлося про 11 людей, які не виходили на зв’язок, серед них двоє дітей. Це були дані до порятунку дитини. Оновленої кількості людей, яких продовжували шукати, у вечірньому повідомленні про її порятунок ОВА не назвала.

Де родини можуть отримати допомогу і як Київщина вшанує загиблих

У Димері розгорнули штаб допомоги мешканцям. Там родичі можуть залишити відомості про людину, з якою втратили зв’язок, і дізнатися, чи є про неї нова інформація. Із сім’ями працюють психологи, соціальні служби та волонтери. Для постраждалих і рятувальників організували харчування.

Голова Димерської громади Володимир Підкурганний розповів «Суспільному», що мешканцям зруйнованої частини будинку, які потребували прихистку й погодилися на відселення, надали тимчасове житло. Тим, чиї оселі вціліли, але залишилися з вибитими вікнами або пошкодженими дверима, видають плівку та OSB плити, щоб закрити отвори й утримати тепло.

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Понеділок, 23 листопада, на Київщині оголосили Днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російських атак на область 22 листопада. Державні прапори приспустять, проведення розважальних заходів обмежать. Ткаченко також попросив жителів області цього дня утриматися від гучної музики на знак поваги до родин загиблих. Про це йдеться в офіційному повідомленні про День жалоби.