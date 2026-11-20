У Києві після нічної російської атаки відновили застосування графіків відключень електроенергії. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути світло споживачам. Про це 20 листопада о 13:40 повідомила компанія ДТЕК.

Перехід до графіків не означає скасування обмежень: електропостачання й надалі можуть припиняти у визначені для відповідних адрес години.

Без світла залишилася частина п’яти районів

Уранці після масованого обстрілу електроенергія зникла у частини мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів.

В інших районах столиці застосовували екстрені відключення. У ДТЕК пояснили їх пошкодженням обладнання та перевантаженням мереж. Енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки й відновлення електропостачання. Про це йшлося в ранковому повідомленні компанії.

Удень ситуацію вдалося стабілізувати настільки, щоб повернутися до відключень за графіками.

Де перевірити час відключення за своєю адресою

ДТЕК рекомендує перевіряти актуальну інформацію через офіційні сервіси:

Також графіки доступні на сайті YASNO та в застосунку YASNO Mobile.

Унаслідок атаки загинули семеро людей

Російський удар по столиці спричинив не лише перебої з електропостачанням. За повідомленням міського голови Віталія Кличка о 14:44, загинули семеро людей, ще 17 постраждали. У стаціонарах лікарень перебували 16 поранених.

Серед загиблих – двоє працівників «Київводоканалу», Дмитро Петров і Віталій Крючек, які перебували на робочих місцях. Ще семеро співробітників підприємства постраждали, повідомили у «Київводоканалі».