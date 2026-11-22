Надвечір 22 листопада російський безпілотник влучив у дах супермаркету NOVUS у Вишневому Бучанського району Київщини. За оцінкою міського голови Іллі Дікова, у магазині на той момент перебували приблизно 150–200 людей. Відвідувачів евакуювали. Пошуково-рятувальні роботи в будівлі завершили.

Одна жінка загинула на місці. Чоловік помер у машині швидкої допомоги, ще одна жінка – у лікарні. Про обставини їх загибелі Діков розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Суспільне Київ. За даними міського голови, одна із загиблих жінок – 1990 року народження.

Що відомо про постраждалих і порятунок людей

Удар пошкодив дах і приміщення супермаркету. Усередині зайнялися стелажі з товарами. На місце прибули пожежна команда громади, поліціянти та бригади екстреної медичної допомоги. Рятувальники загасили пожежу. У першому повідомленні ДСНС йшлося про одну загиблу людину та п’ятьох постраждалих.

Протягом вечора медики уточнювали кількість поранених. У телеефірі Діков попередньо оцінив її у 15–17 людей і розповів, що кілька постраждалих перебували у тяжкому стані. Саме тоді стало відомо про госпіталізацію півторарічної дитини.

У письмовому повідомленні міського голови, яке наводить Укрінформ, вказано 15 постраждалих, зокрема трьох дітей.

Також шостий президент України В.О. Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив загибель трьох людей у Вишневому та повідомив про 13 поранених.

📢 «Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку», – написав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

1 з 4

Того ж вечора рятувальники продовжували пошуки в Димері Вишгородського району, де вранці російський дрон зруйнував під’їзд житлової п’ятиповерхівки. З-під завалів вдалося дістати живим хлопчика.

На час вечірнього звернення Зеленського у Димері було відомо про чотирьох загиблих, долю ще десятьох людей з’ясовували. На Київщині оголосили 23 листопада Днем жалоби за загиблими внаслідок російських атак.