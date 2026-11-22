Під час переговорів зі США росія знову порушила питання про відмову НАТО від подальшого розширення. Як повідомляє Associated Press, кремль скористався пропозицією Вашингтона обговорити повоєнну безпеку Європи, щоб повернути до переговорів свої вимоги 2021 року. Серед них – зобов’язання не приймати Україну до Альянсу. Окремо путін заявив, що виступає проти розміщення в Україні європейських військ після завершення бойових дій.

За словами зовнішньополітичного радника путіна юрія ушакова, про російські вимоги йшлося 12 листопада на зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у москві. Тоді ж ушаков повідомив, що кремль має намір доповнити попередні пропозиції. Які саме зміни готують, він не уточнив.

У грудні 2021 року москва передала Вашингтону та країнам НАТО два окремі проєкти угод. Від США вона вимагала зобов’язання перешкодити вступу до Альянсу інших колишніх радянських республік, зокрема України та Грузії. Вашингтон також мав відмовитися від створення військових баз у тих колишніх республіках СРСР, які залишалися поза НАТО.

У проєкті для Альянсу москва запропонувала взяти за основу розміщення військ станом на 27 травня 1997 року. За цим задумом, росія та країни, які на ту дату входили до НАТО, могли б розміщувати додаткові сили й озброєння в інших європейських державах лише як виняток і за згодою всіх сторін. Проєкт також вимагав від членів НАТО відмовитися від військової діяльності в Україні та передбачав обмеження на великі навчання поблизу кордонів.

У січні 2022 року НАТО передало росії письмову відповідь. Союзники підтвердили право кожної держави самостійно обирати, як гарантувати власну безпеку. Водночас вони запропонували переговори про контроль над озброєннями, прозорість навчань і зниження ризику військових інцидентів.

Які гарантії обговорюють Україна та її партнери

14 листопада В.О. Зеленський розповів журналістам, що представники США вперше порушили в розмові з українською стороною питання про зв’язок між можливим членством у НАТО та виведенням українських військ із Донбасу. Президент так передав запитання американських переговорників:

📢 «А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?»

Зеленський уточнив, що на момент розмови конкретної пропозиції від США та інших союзників не було. За його словами, якби партнери погодили й запропонували такий варіант, він можливо міг би внести його на відкрите обговорення з українським суспільством.

Також Зеленський зазначив, що питання членства України в НАТО залишається на порядку денному переговорів із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Однак перспективи вступу залежатимуть від того, коли та за яких умов завершиться війна.

19 листопада лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії у спільній заяві за підсумками зустрічі в Берліні назвали припинення бойових дій першочерговим завданням переговорів. Вони підтвердили право України обирати союзи та наголосили, що після набуття чинності режимом припинення вогню країна має отримати юридично зобов’язувальні гарантії безпеки.

Серед можливих складових цих гарантій – довгострокова підтримка ЗСУ, участь партнерів у перевірці дотримання перемир’я та створення багатонаціональних сил під європейським керівництвом за підтримки США. У заяві йдеться про варіанти, які партнери готові опрацьовувати.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.