Четвер, 24 Липня, 2025
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Зеленський подав новий закон про незалежність НАБУ і САП

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський подав новий закон про незалежність НАБУ і САП

Шостий президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533, що передбачає відновлення та посилення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це свідчать дані з сайту парламенту.

📌 Документ подано як невідкладний. У пояснювальній записці зазначено, що ініціатива спрямована на повернення повного обсягу процесуальних повноважень антикорупційним органам та гарантування їхньої інституційної незалежності, зокрема від потенційного впливу з боку держави-агресора.

⚠️ Президентська ініціатива містить:
  • генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора – керівника САП;
  • працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;
  • НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;
  • керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;
  • прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється – за це відповідальність;
  • співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;
  • генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

✅ У НАБУ та САП підтвердили, що взяли участь у підготовці проєкту. Також те, що документ відновлює всі повноваження та гарантії незалежності цих відомств.

📢 У спільній заяві зазначено:

«Законопроєкт 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП».

🧾 Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт буде винесено на розгляд уже на найближчому пленарному засіданні. У коментарях він уточнив, що Рада може зібратись раніше, попри оголошену літню перерву.

☝️ Нагадаємо:
  • 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежив незалежність НАБУ та САП, зробивши їх залежними від генерального прокурора.
  • Закон у дуже швидкісному темпі підписали спікер Стефанчук і Зеленський. Це викликало хвилю протестів та різку критику з боку Єврокомісії.
  • Вже наступного дня Зеленський анонсував нову ініціативу для відновлення незалежності антикорупційних органів.
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