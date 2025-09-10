Середа, 10 Вересня, 2025
Нові подробиці у вбивстві двох школярів у Шаргороді

Ймовірним вбивцею двох підлітків у Шаргороді виявився їх колишній вчитель. Про це у середу, 10 вересня, поінформувала Вінницька обласна прокуратура.

📢 «Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Учні 10 та 11 класу місцевого ліцею, внаслідок отриманих травм, померли на місці події. Чоловік з місця події втік», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група під особистим керівництвом очільника обласної прокуратури Олега Ткаленка.

📢 «Ймовірного зловмисника, який вчинив зухвале вбивство двох підлітків, затримано. Ним виявився 23-річний їхній колишній вчитель», – додали у відомстві.

☝️ За фактом умисного вбивства двох школярів розпочато досудове розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Раніше у Шаргороді повідомляли про загибель двох школярів. Місцеві пабліки писали, що вбивцею дітей міг бути вчитель фізкультури, з яким у підлітків виникали конфлікти.

А напередодні в Одесі затримали жінку, яка викинула з вікна новонароджену дитину. Немовля загинуло від травм, отриманих під час падіння з шостого поверху гуртожитку у Приморському районі.

