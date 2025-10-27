Понеділок, 27 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Норвегія повідомила місце випробування росією ракети «буревісник»

На росії минулого тижня, начебто, здійснили нове випробування крилатої ракети великої дальності «буревісник» із ядерною енергетичною установкою. Про це повідомив глава розвідувальної служби Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стоенсоенс, інформує агентство Reuters у понеділок, 27 жовтня.

📢 «Ми можемо підтвердити, що росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (буревісник) на Новій Землі», — заявив Стоенсоенс.

Перед цим російський диктатор владімір путін оголосив, що «буревісник» успішно пройшов випробування. За його словами, ракета має «необмежену дальність» і нібито подолала понад 14 тисяч кілометрів, перебуваючи у повітрі близько 15 годин.

У понеділок на ці заяви відреагував президент США Дональд Трамп, який різко розкритикував путіна та поставив під сумнів доцільність таких випробувань та заяв.

ℹ️ Ідея створення ракети «буревісник» із ядерним двигуном уперше пролунала ще у 2018 році, коли путін представив її як «зброю, що не має аналогів». Відтоді, за даними міжнародних аналітиків, росія здійснила кілька спроб запуску, більшість із яких завершилися невдачею. Через небезпеку для екології та населення експерти прозвали цей проєкт «літаючим Чорнобилем».

У серпні російський диктатор, за повідомленнями ЗМІ, зібрав таємну нараду після чергової невдалої спроби запуску ракети. Тоді фахівці наголошували, що ядерна установка «буревісника» може нести значну загрозу через ризик витоку радіації у разі аварії.

☝️ Випробування «буревісника» знову викликало занепокоєння у країнах НАТО, адже ракета потенційно здатна обійти існуючі системи протиракетної оборони. Норвезька розвідка продовжує моніторинг району Нової Землі, де росія регулярно проводить ядерні й ракетні випробування.

👉 Також нагадаємо, що на росії у кремлі заявляють про готовність прийняти концепцію США щодо завершення війни в Україні та рухатися далі на запропонованих американцями умовах.

