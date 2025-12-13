Нічна атака росії: знеструмлено понад 1 млн споживачів – МВС

В Україні після масованої нічної атаки російських військ без електропостачання залишилися понад один мільйон абонентів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

📢 «Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Ракети та дрони росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше 5 людей отримали поранення, на щастя, минулося без загиблих», – написав Клименко.

За його словами, затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ударами по об’єктах паливно-енергетичного комплексу, вже дозволяють діяти значно оперативніше.

☝️ «Оптимізовано залучення сил, пришвидшено гасіння пожеж та мінімізовано наслідки атаки», – зазначив очільник МВС.

Станом на ранок рятувальники ліквідували 14 пожеж, які виникли внаслідок ударів. Роботи з гасіння ще двох осередків тривають. Найскладніша ситуація з електропостачанням, за словами Клименка, спостерігається в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку на південь України, застосувавши ракети та безпілотники. Повідомлялося, що у значній частині Одеси зникли електропостачання та опалення.

Також стало відомо, що через удари росії без світла залишилися Херсон і Миколаїв. Загалом аварійні відключення зафіксовано щонайменше у шести областях України.

