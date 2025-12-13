Субота, 13 Грудня, 2025
ВАЖЛИВО

Нічна атака росії: знеструмлено понад 1 млн споживачів – МВС

Денис Молотов
В Україні після масованої нічної атаки російських військ без електропостачання залишилися понад один мільйон абонентів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

📢 «Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Ракети та дрони росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше 5 людей отримали поранення, на щастя, минулося без загиблих», – написав Клименко.

За його словами, затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ударами по об’єктах паливно-енергетичного комплексу, вже дозволяють діяти значно оперативніше.

☝️ «Оптимізовано залучення сил, пришвидшено гасіння пожеж та мінімізовано наслідки атаки», – зазначив очільник МВС.

Станом на ранок рятувальники ліквідували 14 пожеж, які виникли внаслідок ударів. Роботи з гасіння ще двох осередків тривають. Найскладніша ситуація з електропостачанням, за словами Клименка, спостерігається в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 грудня російські війська здійснили масовану атаку на південь України, застосувавши ракети та безпілотники. Повідомлялося, що у значній частині Одеси зникли електропостачання та опалення.

Також стало відомо, що через удари росії без світла залишилися Херсон і Миколаїв. Загалом аварійні відключення зафіксовано щонайменше у шести областях України.

👉 Раніше було повідомлено, що протягом минулої доби, 12 грудня, на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони України зупинили 42 штурмові дії противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

