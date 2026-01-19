Понеділок, 19 Січня, 2026
Харків під ударом керованих авіабомб: є загибла та поранені

Денис Молотов
Харків під ударом керованих авіабомб: є загибла та поранені 04
Фото: наслідки чергової російської атаки КАбами на Харків / ОВА.

Російські агресори завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Під ворожий обстріл потрапив Слобідський район міста. Внаслідок атаки є загибла та поранені серед мирного населення. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Внаслідок ворожого “прильоту” КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок», — зазначив він.

За уточненими даними, загинула жінка віком 69 років. Кількість постраждалих упродовж дня зростала. Спочатку повідомлялося про кількох поранених, згодом їхня кількість збільшилася до десяти людей.

☝️ Двоє постраждалих були госпіталізовані, решті медики надали необхідну допомогу на місці та амбулаторно. Усі поранені зазнали травм різного ступеня тяжкості.

За інформацією обласної влади, удар КАБ по Харкову був спрямований виключно по цивільній житловій забудові:

▪️ повністю зруйновано один приватний будинок;
▪️ пошкоджено близько 30 приватних осель;
▪️ вибито вікна щонайменше у 10 багатоповерхових будинках.

🚨 На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу та фіксують черговий воєнний злочин армії рф проти цивільного населення.

👉 Нагадаємо, цього ж ранку російські війська також завдали ракетного удару по Харкову, серйозно пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури. Тоді інформації про постраждалих не надходило.

