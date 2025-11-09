Нічна атака на Одещину: уламки дронів зруйнували житло

Вночі війська рф знову атакували Одещину дронами. Унаслідок ворожої атаки уламки збитих безпілотників пошкодили приватні оселі та спричинили займання. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

За офіційною інформацією, внаслідок удару було зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Крім того, пошкоджено газову трубу, що призвело до займання.

📢 «Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання», — повідомили у ДСНС.

☝️ Рятувальні служби продовжують працювати на місцях прильотів, фіксуючи масштаби руйнувань та допомагаючи мешканцям, чиї домівки постраждали від обстрілів.

📢 «Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння. Зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила», – повідомив очільник Одеської ОВА.

1 з 3

☝️ Нагадаємо, 7 листопада російські війська вже завдали удару по критичній інфраструктурі області, використовуючи ударні дрони. У результаті того нападу було пошкоджено один з енергетичних об’єктів регіону.

Також, за даними Повітряних сил, сьогодні українська ППО збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході України. Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА у дев’яти локаціях. А також падіння уламків одного збитого дрона.

👉 Раніше повідомлялось, що пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі, де вночі російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, завершені.