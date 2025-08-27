Нічна атака дронів на Суми: знеструмлено райони міста

У ніч із 26 на 27 серпня російські війська знову атакували Сумську область безпілотниками. Найбільш потужний удар припав на околиці обласного центру. Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, у результаті атаки пошкоджено інфраструктурні об’єкти, проте, за попередньою інформацією, жертв немає.

📢 «Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без жертв», – зазначив він.

Після нічних вибухів у різних районах міста почалися перебої з електропостачанням. Очевидці розповідають про серію детонацій, які лунали одна за одною з невеликими проміжками часу. Наразі на місцях працюють аварійні та комунальні служби, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки.

За словами військовослужбовця Станіслава Бунятова (позивний «Осман»), російська армія систематично намагається вивести з ладу енергетичні об’єкти регіону. Він попередив місцевих жителів, що через удари можуть бути серйозні проблеми не лише зі світлом, але й зі зв’язком.

Також у понеділок ворог двічі атакував місто та область дронами: один із них влучив у житловий будинок, інший – у територію автозаправної станції. До цього росіяни вже завдавали десять ударів по громаді.

Загалом за останню добу ситуація на Сумщині була складною. За даними ОВА:

унаслідок атак по Шосткинській громаді поранено трьох цивільних, їхній стан оцінюється як неважкий;

зафіксовано понад 60 обстрілів по 31 населеному пункту у 15 громадах області;

по 31 населеному пункту у 15 громадах області; пошкодження отримали щонайменше вісім громад, серед яких Шосткинська, Тростянецька, Есманська, Середино-Будська, Білопільська, Річківська, Сумська та Охтирська;

частина Сумського району залишилася без електропостачання;

із прикордонних територій евакуйовано трьох людей;

повітряна тривога в регіоні тривала загалом понад 20 годин.

Попри масштабні руйнування та тривалий тиск ворога, оперативні служби продовжують відновлювати комунікації та забезпечувати населення необхідною допомогою.