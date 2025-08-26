Атака рф на Сумщину: поранені, перебої зі світлом і пожежі

Зранку у вівторок, 26 серпня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Шосткинську громаду Сумської області, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА). Наслідки ворожої атаки показали рятувальники ДСНС Сумської області.

За даними місцевої влади, унаслідок атаки постраждали троє чоловіків віком 35, 44 та 48 років. Усіх потерпілих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Медики зазначають, що стан пацієнтів оцінюється як середньої тяжкості.

Через ворожі удари частина громади залишилася без електропостачання, а критична інфраструктура перейшла на резервні джерела живлення. Мешканці також повідомляють про перебої зі зв’язком. У відповідь на ситуацію місцева влада оперативно розгорнула Пункти незламності, щоб люди могли отримати допомогу, підзарядити пристрої та зігрітися. Наразі на місці тривають відновлювальні роботи.

У ніч проти 26 серпня ситуація знову загострилася: після першої години ночі дрони атакували Шосткинську громаду, залишивши без світла ще більше споживачів. Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Близько третьої ночі росіяни здійснили масовану атаку дронами по Сумській та Бездрицькій громадах. Виникли пожежі у житлових і нежитлових будівлях. До лікарів звернулися дві жінки з Бездрицької громади: 51-річну госпіталізували, а 63-річній мешканці допомогу надали на місці.

У Путивльській громаді внаслідок удару дронів постраждали нежитлові приміщення та техніка. А в самих Сумах ворог влучив понад десять разів, що призвело до займання житлових будинків.

ДСНС Сумської області повідомила, що рятувальники працювали в умовах надзвичайного навантаження: довелося одночасно ліквідовувати кілька великих осередків займання.

📢 «На Сумщині рятувальники знову ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки. Вночі 26 серпня росія здійснила масовану атаку по Сумській та Бездрицькій громадах. Виникли масштабні пожежі. Рятувальникам довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях. Палали нежитлові приміщення та оселі мирних громадян. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося локалізувати. За попередньою інформацією, двоє людей отримали травми», – йдеться в повідомленні.

☝️ Прифронтові регіони Сумщини перебувають під постійним вогнем зі сторони російських окупантів. Лише 25 серпня під час нічних обстрілів загинула одна людина та дев’ятеро були поранені. Ворог пошкодив об’єкти критичної інфраструктури, десятки приватних будинків і багатоповерхівку, а також автомобілі.