Нейтралізовано діяльність 16 російських агентів на сході України

Служба безпеки України продовжує активну контррозвідувальну діяльність, спрямовану на викриття й нейтралізацію російської агентури на прифронтових територіях сходу країни. Йдеться про осіб, які здійснювали коригування ракетних ударів, передавали розвіддані про позиції Сил оборони та допомагали окупантам у підготовці атак по тилових районах. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Упродовж 2024–2025 років за матеріалами третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях суди винесли вироки 16 колаборантам. Зрадників визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання — від 8 до 15 років позбавлення волі. Одна з фігуранток отримала довічне ув’язнення.

📌 Серед засуджених — двоє мешканців Краматорського району, які передавали російським спецслужбам координати військових і цивільних об’єктів інфраструктури.

Один із них надавав дані про військовий шпиталь і аеродром, де перебували українські військові та цивільні. Інший займався розвідкою замаскованих позицій ЗСУ, фіксував координати опорних пунктів, штабів та вогневих позицій.

Отримані дані окупанти використовували для ракетних обстрілів і застосування авіаційних керованих бомб (КАБів).

Більшість викритих зрадників були активними користувачами заборонених соцмереж і проросійських Telegram-каналів. Саме через свої публікації та коментарі вони потрапили в поле зору російських спецслужб.

📌 Ще один мешканець Донеччини, прихильник кремлівської пропаганди, збирав відомості про дислокацію українських підрозділів і передавав окупантам координати Слов’янської ТЕС. Під час обшуку у нього вилучили чернетку заяви про вступ до “народної міліції днр”. Суд визнав його винним і призначив 8 років позбавлення волі.

📌 Крім того, контррозвідка СБУ знешкодила агентурну мережу в Покровському районі Донеччини. Її учасники збирали інформацію для ФСБ рф в обмін на обіцяні “гонорари”, які куратори мали перерахувати на банківські картки.

Агенти діяли незалежно один від одного, але підтримували зв’язок через спільного «куратора» на тимчасово окупованій території. Вони передавали росіянам дані про переміщення української військової техніки.

Одного з агентів, мешканця Селідового, суд у 2024 році засудив до 15 років ув’язнення.

📌 Найсуворіше покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна — отримала жінка, яка коригувала артилерійські удари окупантів по Покровському.

За матеріалами слідства, ФСБ завербувала її через сина, який воює у складі окупаційного угруповання. Восени 2023 року за її координатами російські війська обстріляли житловий сектор у селищі Курахівка, внаслідок чого загинула жінка, а ще двоє цивільних отримали поранення.

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за процесуального керівництва органів прокуратури, продовжують комплексні заходи з виявлення, викриття та притягнення до відповідальності ворожої агентури.

📢 «Кожен, хто зрадив Україну, має пам’ятати — покарання невідворотне!» — наголосили у СБУ.

