Наслідки нічної масованої атаки росіян на Дніпропетровщину

У ніч проти 7 серпня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок ворожих дій постраждали мирні мешканці, зруйновано інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомили голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

🔻 33 ворожі дрони збиті силами ППО

За словами Лисака, сили протиповітряної оборони знищили над регіоном 33 ворожих безпілотники. Попри це, деякі дрони досягли своїх цілей, спричинивши значні пошкодження.

У Дніпрі внаслідок ударів поранено четверо людей. Серед них — 43-річний чоловік і 69-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті виникли пожежі: зайнялися адміністративна будівля та кілька авто.

Загалом внаслідок обстрілу:

знищено 12 автівок , ще 17 — пошкоджено ;

, ще ; пошкоджено 8 житлових будинків , один із яких повністю зруйнований;

, один із яких повністю зруйнований; знищено будівлю транспортного підприємства.

🧯 Інші райони також зазнали ударів

У Павлограді внаслідок атаки спалахнули дачний будинок і легковик.

У Криворізькому районі було уражено будівлю, яка не експлуатується.

У самому Кривому Розі пошкоджено модульний будинок.

На Синельниківщині обстріли спричинили пожежу даху ліцею й загоряння сухої рослинності. Пошкоджено приватну оселю та легкову машину.

По Нікопольському району окупанти завдали ударів артилерією та дронами-камікадзе. Вибухи лунали в самому Нікополі, а також у Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. У результаті атак:

пошкоджено 8 приватних будинків і п’ятиповерхівку ;

і ; зруйновано об’єкти інфраструктури;

постраждали адміністративна будівля та підприємство;

зайнялася бібліотека.

💥 Кривий Ріг: 10 ударів «шахедами», без жертв

Олександр Вілкул зазначив, що по області було завдано близько 10 ударів «шахедами». У Кривому Розі виникло кілька пожеж, зокрема постраждав модульний будинок. Оперативні служби оперативно прибули на місце, і до 5-ї ранку вогонь було повністю ліквідовано. За попередніми даними, жертв і нових постраждалих не було.

Також у Криворізькому районі дронами було атаковано Карпівську громаду. Пошкоджено нежитлову будівлю. Втрат немає.

