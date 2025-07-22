Наслідки російських атак дронами по Дніпропетровщині

У ніч проти 22 липня, та вдень, армія рф здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися щонайменше шість громад, зафіксовано влучання у критичну інфраструктуру та державні підприємства. Пошкоджено також житлові будинки й об’єкти соціального призначення.

Атаку здійснено з використанням ударних БпЛА та FPV-дронів. За інформацією обласної військової адміністрації (ОВА), системи ППО знищили 14 ворожих дронів у повітряному просторі області. Втім, частина безпілотників досягла цілей.

⚠️ Географія уражень:

Магдалинівська громада (Самарівський район) : внаслідок влучання дрона пошкоджено інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

: внаслідок влучання дрона пошкоджено інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Васильківська громада (Синельниківський район) : удар спричинив займання на території державного підприємства.

: удар спричинив займання на території державного підприємства. Межівська та Зеленодольська громади : внаслідок FPV-атак пошкоджено інфраструктуру і приватний гараж.

: внаслідок FPV-атак пошкоджено інфраструктуру і приватний гараж. Нікопольський район (райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади): зафіксовано понад 20 атак протягом доби. російські сили застосовували як FPV-дрони, так і ствольну артилерію. Пошкоджено п’ять приватних будинків, соціальний об’єкт, а також зафіксовано займання сухої рослинності.

Попри масованість атак, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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