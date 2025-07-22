Наслідки російських атак дронами по Дніпропетровщині

У ніч проти 22 липня, та вдень, армія рф здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися щонайменше шість громад, зафіксовано влучання у критичну інфраструктуру та державні підприємства. Пошкоджено також житлові будинки й об’єкти соціального призначення.
Атаку здійснено з використанням ударних БпЛА та FPV-дронів. За інформацією обласної військової адміністрації (ОВА), системи ППО знищили 14 ворожих дронів у повітряному просторі області. Втім, частина безпілотників досягла цілей.
⚠️ Географія уражень:
- Магдалинівська громада (Самарівський район): внаслідок влучання дрона пошкоджено інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
- Васильківська громада (Синельниківський район): удар спричинив займання на території державного підприємства.
- Межівська та Зеленодольська громади: внаслідок FPV-атак пошкоджено інфраструктуру і приватний гараж.
- Нікопольський район (райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади): зафіксовано понад 20 атак протягом доби. російські сили застосовували як FPV-дрони, так і ствольну артилерію. Пошкоджено п’ять приватних будинків, соціальний об’єкт, а також зафіксовано займання сухої рослинності.
Попри масованість атак, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
☝️ Нагадаємо:
- Увечері 21 липня ракетного удару зазнало місто Суми — ворог вдарив по спальному району. Поранено троє цивільних, серед них одна дитина.
- В Одесі нічна атака дронів спричинила пожежу на парковці: згоріли авто, вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та магазин. Постраждала одна людина.
- У ніч на 22 липня російська армія здійснила масований авіаудар по населених пунктах Донецької області. Найбільших руйнувань зазнали Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Добропілля та інші міста регіону. Загинули щонайменше троє мирних мешканців, серед них — дитина, десятки людей отримали поранення.