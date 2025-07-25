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Знову російська армія вдарила по Дніпропетровщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Знову російська армія вдарила по Дніпропетровщині

У ніч проти 25 липня війська рф завдали чергового удару по населених пунктах Дніпропетровської області. Про наслідки обстрілу повідомив голова ОВА Сергій Лисак у п’ятницю вранці.

Під вогонь потрапили Маломихайлівська та Васильківська громади Синельниківського району. У результаті атаки постраждав 69-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також виникла пожежа на території одного з фермерських господарств. Загорілася ще й закинута будівля. У результаті удару також пошкоджено багатоповерхівку, три гаражі та лінію електропередач.

📢 «Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві. Зайнялася й будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, три гаражі, лінія електропередач», – написав він.

Також повідомляється, що російська армія завдала ударів по Нікопольському району. Зокрема, під вогнем опинилися Нікополь, а також території Марганецької, Червоногригорівської й Покровської громад. Тут окупанти застосовували дрони та артилерію. Через влучання зайнявся приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено. Постраждали також авто, комунальне підприємство, лінії електропередач та газогони. На щастя, тут обійшлося без жертв.

У Павлограді зафіксували влучання дрона-камікадзе по території одного з місцевих підприємств. Після атаки там виникла пожежа.

Крім того, по Нікопольщині росіяни застосували FPV-дрони та скидали боєприпаси з безпілотників. Під удари знову потрапили райцентр і Марганецька громада. Унаслідок обстрілів зайнялися гараж і господарська споруда.

Обласна влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза атак залишається високою.

☝️ Нагадаємо, що в ніч проти четверга, 25 липня, росія здійснила чергову масовану атаку по території України, задіявши 63 повітряні засоби ураження. Серед них — дві балістичні ракети типу «Іскандер-М»/KN-23, а також 61 ударний дрон типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.

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