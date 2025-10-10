Найскладніша ситуація з енергопостачанням — у Києві та п’яти областях

Ситуація з енергопостачанням у Києві та низці областей України залишається критичною. Як повідомили в Укренерго у п’ятницю, 10 жовтня, найскладніше становище спостерігається у столиці, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.

У компанії зазначили, що причиною знеструмлення значної кількості споживачів стали масштабні російські ракетно-дронові атаки. Окупанти пошкодили енергетичні об’єкти в декількох регіонах країни.

📢 «Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення», — йдеться у повідомленні Укренерго.

Крім того, в компанії нагадали, що через наслідки попередніх обстрілів російських агресорів Чернігівобленерго запровадило графік погодинних відключень в обсязі однієї черги.

📢 «Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак», — запевнили в компанії.

За словами фахівців, споживання електроенергії наразі залишається високим через хмарну погоду, але загалом відповідає сезонним показникам.

📢 «Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї доби», — закликали в Укренерго.

☝️ Раніше компанія інформувала, що через масовану атаку росії на енергетичні об’єкти було знеструмлено велику кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Було застосовано аварійні відключення.

👉 Нагадаємо, у ніч на п’ятницю російські війська запустили по Україні 32 ракети та 465 ударних безпілотників різних типів. Підрозділи ППО і РЕБ знищили більшість цілей. Однак, зафіксовано влучання 13 ракет і 60 дронів-камікадзе у 19 локаціях, а також падіння збитих апаратів у семи районах.