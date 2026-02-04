Нафта і газ більше не рятують російський бюджет

Доходи росії від нафти та газу у січні знизилися удвічі порівняно з минулим роком і досягли найнижчого рівня з липня 2020 року. Про це повідомило Міністерство фінансів рф, передає Reuters.

Основними причинами такого падіння стали зниження світових цін на нафту та зміцнення курсу рубля. Надходження від нафти й газу залишаються ключовим джерелом наповнення державного бюджету росії, який у 2025 році зафіксував дефіцит у 5,6 трлн рублів, що становить 2,6% ВВП.

За даними Мінфіну рф, у січні доходи від енергоресурсів склали 393,3 млрд рублів (близько $5,1 млрд), що суттєво менше, ніж у грудні, коли цей показник становив 447,8 млрд рублів.

📉 Упродовж 2025 року федеральний бюджет росії отримав від нафти та газу 8,48 трлн рублів. Це на 24% менше, ніж роком раніше, і є найнижчим показником з 2020 року.

Аналітики, на яких посилається Reuters, називають ситуацію «бюджетною катастрофою». Замість закладеної у бюджеті ціни $59 за барель російська нафта марки Urals у грудні торгувалася на рівні $39, а в січні — близько $40.

☝️ Уряд рф планував скоротити бюджетний дефіцит із 5,7 трлн рублів минулого року до 3,8 трлн рублів за рахунок підвищення ПДВ та податкового навантаження на малий бізнес. Водночас фактичні втрати доходів від нафти і газу можуть скласти 3–3,5 трлн рублів. Це становить майже 40% від запланованої суми.

Експерти зазначають, що такий сценарій фактично «повністю обнулить» Фонд національного добробуту рф. За різними оцінками, наразі в ньому залишається лише 4,1 трлн рублів ліквідних активів.

Надходження від продажу нафти та газу забезпечують близько чверті доходів федерального бюджету росії. Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, більшість бюджету рф спрямовується на фінансування війни путіна.

На 2026 рік російська влада розраховує отримати від нафтогазового сектору 8,92 трлн рублів. Тоді, як загальні доходи бюджету заплановані на рівні 40,283 трлн рублів.

Нагадаємо👇

Раніше повідомлялося, що танкери, які перевозять підсанкційну нафту Венесуели, почали масово змінювати прапори на російські. Таким чином, вони сподівались уникнути затримань з боку США. Однак, експерти називають ці надії марними.

⚠️ Також було повідомлено, що ЄС розглядає можливість скасування чинної цінової стелі на російську нафту та запровадження жорсткішого санкційного механізму у межах посилення тиску на росію.