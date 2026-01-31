Євросоюз готує жорсткіші санкції для нафти рф

Європейський Союз розглядає можливість скасування чинної цінової стелі на російську нафту та запровадження жорсткішого санкційного механізму у межах посилення тиску на росію. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

☝️ Нова ініціатива передбачає повну заборону надання морських послуг, необхідних для транспортування російської нафти. У разі її ухвалення європейські компанії втратять право надавати страхування, перевезення та інші ключові послуги, незалежно від вартості нафти.

За даними агентства, ключова відмінність нового підходу полягає в тому, що обмеження діятимуть незалежно від ціни сировини. Наразі ж перевезення дозволяється за умови, що російська нафта купується нижче встановленої стелі. Як нагадує Bloomberg, поточна цінова стеля становить 44,1 долара за барель і діє з початку лютого.

📢 За словами джерел, повна заборона морських послуг не лише суттєво посилить санкції проти нафтового сектору рф, а й спростить контроль за їх дотриманням, оскільки усуне необхідність перевіряти цінові параметри контрактів.

Відомо, що країни ЄС уже ознайомлені з проєктом 20-го пакета санкцій, який Брюссель планує затвердити до кінця лютого. Водночас для ухвалення рішення потрібна одностайна згода всіх держав-членів блоку, і, за даними джерел, деякі столиці вже виступили проти заміни цінової стелі повною забороною послуг.

🔎 Крім того, у новому санкційному пакеті Євросоюз планує передбачити:

обмеження проти російських банків та нафтових компаній ;

; санкції щодо криптовалютних платформ ;

; заходи проти фінансових установ третіх країн , які допомагають обходити санкції;

, які допомагають обходити санкції; розширення списку суден так званого «тіньового флоту» рф.

📌 Нагадаємо, ЄС планує схвалити 20-й пакет санкцій проти росії 24 лютого. Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

👉 Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції проти російської федерації можуть бути скасовані вже до 2027 року.