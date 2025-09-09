Вівторок, 9 Вересня, 2025
ВІЙНА

На Сумщині поранено рятувальників через повторний удар рф

Денис Молотов
У Сумській області, в Білопільській громаді, російські війська атакували рятувальників із Державної служби з надзвичайних ситуацій України, які прибули на місце попереднього обстрілу. Про інцидент повідомила ДСНС увечері 8 вересня на своєму Telegram-каналі.

За офіційними даними, спершу агресори завдали удару по житловому сектору громади у другій половині дня. Коли на місце події прибули рятувальники для обстеження території та ліквідації наслідків атаки, окупанти здійснили повторний прицільний обстріл.

☝️ Унаслідок цієї атаки травмовано двох співробітників ДСНС. Постраждалих оперативно госпіталізували, де їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено пожежний автомобіль, який брав участь у ліквідації наслідків удару.

📢 «Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації. Це підла і жорстока тактика, але наша відвага сильніша за будь-яку підлість росії», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що під час обстрілу постраждали двоє рятувальників віком 33 і 28 років.

Крім того, ще один інцидент стався неподалік села Миколаївської громади. Внаслідок атаки дрона-камікадзе було поранено 69-річного місцевого жителя. Апарат влучив у територію його домоволодіння. Чоловік отримав численні поранення, після чого його доправили до лікарні, де провели операцію. Нині за станом потерпілого стежать медики.

Раніше повідомлялося про масовану атаку дронами-«Шахедами» на Запоріжжя, що призвела до масштабних пожеж.

Також відомо, що 7 вересня російські війська вдарили безпілотником по площі Незалежності у Сумах, де постраждали четверо людей.

Атака на рятувальників у Сумській області стала ще одним свідченням цілеспрямованої тактики росіян бити по цивільних і службових об’єктах, що кваліфікується як воєнний злочин.

