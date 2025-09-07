Неділя, 7 Вересня, 2025
Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
Кількість жертв, які постраждали через атаку дрона на Суми, збільшилася до чотирьох людей. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, серед них двоє дітей.

📢 «До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13:30. Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік», – написав він.

Медики продовжують оглядати постраждалих та надавати всю необхідну допомогу.

Раніше йшлося лише про одну постраждалу людину, а також про пошкодження будівлі Сумської ОВА. За даними ДСНС, вибуховою хвилею було зруйновано адміністративну будівлю, після чого виникла пожежа.

📢 «7 вересня ворог наніс другий удар по центру міста Суми. Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння. Фахівці ДСНС за допомогою засобів первинного пожежогасіння оперативно ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку із застосуванням понад 800 дронів-камікадзе та ракет наземного базування. Переважна більшість ворожих цілей була збита Силами оборони.

За підсумками тієї ночі по всій Україні загинули щонайменше четверо людей, а ще понад 44 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

👉 Також раніше окупаційні російські війська вранці 7 вересня здійснили атаку FPV-дронами по мікроавтобусу у Слов’янську, що на Донеччині.

