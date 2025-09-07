Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

Кількість жертв, які постраждали через атаку дрона на Суми, збільшилася до чотирьох людей. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, серед них двоє дітей.

📢 «До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13:30. Також поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік», – написав він.

Медики продовжують оглядати постраждалих та надавати всю необхідну допомогу.

Раніше йшлося лише про одну постраждалу людину, а також про пошкодження будівлі Сумської ОВА. За даними ДСНС, вибуховою хвилею було зруйновано адміністративну будівлю, після чого виникла пожежа.

📢 «7 вересня ворог наніс другий удар по центру міста Суми. Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння. Фахівці ДСНС за допомогою засобів первинного пожежогасіння оперативно ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку із застосуванням понад 800 дронів-камікадзе та ракет наземного базування. Переважна більшість ворожих цілей була збита Силами оборони.

За підсумками тієї ночі по всій Україні загинули щонайменше четверо людей, а ще понад 44 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

👉 Також раніше окупаційні російські війська вранці 7 вересня здійснили атаку FPV-дронами по мікроавтобусу у Слов’янську, що на Донеччині.