російський дрон атакував авто на Сумщині: поранені двоє жінок

Вранці 13 серпня російські війська здійснили атаку ударним безпілотником по цивільному автомобілю в Юнаківській громаді Сумської області. Про інцидент повідомив очільник ОВА Олег Григоров у Telegram.

📢 «Вранці на території Юнаківської громади ворог атакував цивільну автівку ударним дроном», — зазначив він.

У момент удару в машині перебували четверо людей. Двоє жінок зазнали поранень, після чого їм оперативно надали медичну допомогу. Лікарі підтвердили, що їхньому життю загрози немає.

☝️ Григоров закликав місцевих жителів уникати перебування на прикордонних територіях через постійні атаки російських військ на цивільне населення:

📢 «Закликаю мешканців Сумщини не наражати себе на небезпеку та обмежити перебування на прикордонних територіях, де ворог постійно атакує цивільне населення».

☝️ Нагадаємо, 9 серпня в Запорізькому районі загинули двоє людей внаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю, що рухався територією Біленьківської громади.

👉 Також уранці 9 серпня російські війська здійснили атаку з безпілотника по пасажирському автобусу, що рухався у передмісті Херсона. За попередніми даними, унаслідок удару загинули двоє чоловіків.