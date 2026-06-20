Макрон повідомив, що Трамп майже «здав» Україну путіну

Дональд Трамп і володимир путін планували масштабний розподіл територій України під час зустрічі двох лідерів в Анкориджі. Про це офіційно заявив президент Франції Емануель Макрон в інтерв’ю телеканалу France 2.

Міжнародні залаштунки розкрили масштабну геополітичну кризу, яка розгорталася минулого року. Західні союзники опинилися за крок до ухвалення рішень за спиною офіційного Києва.

У серпні 2025 року на військовій базі в Анкориджі, на Алясці, ледь не підписали фатальний документ. Угода передбачала передачу росії українських територій й кремль мав «забрати» навіть ті землі, які на той момент не контролював, розповів голова Франції.

Причини поспіху Білого дому та позиція Дональда Трампа

Прагнення американського лідера укласти швидку угоду базувалося на хибних аналітичних звітах та песимістичних прогнозах. Початок року супроводжувався серйозними труднощами у двосторонній комунікації.

📢 «Що Трамп бачив, коли приїхав на саміт в Анкориджі? Він думав, що Україна програє, тому він хотів укласти швидкий мир. Пам’ятаєте січень-лютий 2025-го? Відтоді, здається, минула вічність. Він гадав, що Україна програє; все пішло погано в Овальному кабінеті із президентом Зеленським.

Потім, менш як рік тому, відбулася зустріч президента Трампа та президента путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі, в якій ішлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена», – заявив Макрон.

За словами президента, ситуацію врятувало лише рішуче та оперативне втручання Європи. В середині серпня 2025 року спеціальна європейська делегація терміново вилетіла до США. Європейські лідери поставили Білому дому жорсткий ультиматум. Вони назвали таку угоду абсолютно неможливою. Дипломати детально пояснили Білому дому реальний стан справ на фронті. Україна продовжувала активну боротьбу всупереч усім прогнозам скептиків.

Зміна геополітичного розкладу та повага до українців

Стійкість українських сил змусила Вашингтон повністю переглянути свої початкові плани.

📢 «Президент Трамп побачив, що все, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою», — зазначив президент Франції.

Сьогодні позиція американського лідера геть інша, заявив лідер Франції. Стійкість ЗСУ та українського суспільства змусила Трампа повністю переглянути свої погляди. Трамп визнав помилковість попередніх звітів спецслужб.

Українці довели свою надійність ділом і це докорінно змінило геополітичний розклад. За словами Макрона, тепер Трамп ставиться до України з глибокою повагою, «він бачить мужніх інноваційних людей, яких він поважає».

Нагадаємо, Еммануель Макрон також заявив, що лідери країн ЄС мають брати обов’язкову участь у будь-яких переговорах щодо завершення війни в Україні. Європа більше не дозволить вирішувати питання безпеки континенту без її прямого залучення.

👉 Також раніше стало відомо, що Велика Британія розпочала роботу над створенням нових недорогих далекобійних ракет для України, які не залежатимуть від американських компонентів і можуть надійти на фронт протягом року.