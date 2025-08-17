Неділя, 17 Серпня, 2025
ПОЛІТИКА

На саміті з Трампом путін погодився обговорити гарантії для України – ЗМІ

Денис Молотов
На переговорах із президентом США Дональдом Трампом російський диктатор владімір путін, начебто, несподівано висловив готовність обговорити майбутні гарантії безпеки для України після завершення війни. Як повідомило американське видання Axios у суботу, 16 серпня, путін підкреслив, що серед можливих гарантів варто розглядати Китай.

Згідно з даними журналістів, під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом путін зазначив, що він готовий розглянути різні формати, які б могли забезпечити Україні захист від нової агресії. При цьому він наголосив, що бачить Пекін одним із потенційних учасників цього процесу. Така пропозиція, як вважає джерело Axios, є чітким сигналом небажання кремля допустити залучення НАТО до будь-якої майбутньої системи гарантій.

Цей момент може стати ключовим у подальших переговорах. Адже дискусії навколо гарантій для України точаться вже кілька місяців: Київ наполягає на створенні ефективного механізму стримування росії, а європейські столиці намагаються виробити спільну позицію.

Паралельно Україна разом із найближчими союзниками обговорює ідею створення так званої «Коаліції охочих». Така група країн мала б гарантувати захист України у разі спроби нового вторгнення. Лідери цієї ініціативи запланували відеоконференцію у неділю, 17 серпня, де мають погодити спільний підхід.

Важливо, що Європейський Союз вже відреагував на дипломатичні зусилля Вашингтона. Лідери ЄС привітали ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, проте водночас наголосили, що Київ потребує «залізобетонних гарантій безпеки». Позиція Брюсселя відображає глибоку недовіру до кремля і переконання, що будь-які домовленості мають мати юридично обов’язковий і міжнародно визнаний характер.

Аналітики відзначають, що пропозиція путіна щодо Китаю може розглядатися як спроба розширити дипломатичний простір, одночасно послаблюючи роль НАТО.

Остаточне рішення про формат гарантій для України ще не визначене. Відомо лише, що тема залишатиметься в центрі міжнародних дискусій.

