Вівторок, 30 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На російській радіостанції «судного дня» пролунали погрози Україні

Денис Молотов
На російській радіостанції «судного дня» пролунали погрози Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В ефірі російської радіостанції УВБ-76, відомої як «радіо судного дня», у вівторок, 30 грудня, пролунали нові погрози на адресу України. Трансляції відбувалися на тлі заяв кремля про майбутню «відповідь» на нібито атаку по резиденції диктатора рф володимира путіна. Про це повідомляє Telegram-канал «УВБ-76 эфир», який моніторить мовлення станції.

☝️ За інформацією каналу, на частоті УВБ-76 веде мовлення сторонній сигнал.

📢 «Пірата глушать», — йдеться у повідомленні.

Що звучало в ефірі

Зокрема, в ефірі транслювалися пісні «лето и арбалеты», «свинорез», переспів композиції з радянського мультфільму «Бременские музыканты», а також уривок з балету «Лебедине озеро».

Окрему увагу привернуло агресивне висловлювання, що пролунало в ефірі:

📢 «Ничего на свете лучше нету, чем в в***ть по Киеву ракетой».

Що відомо про УВБ-76

Радіостанція УВБ-76, яку також називають «Жужжалка», відома постійним фоновим дзижчанням та періодичною передачею закодованих повідомлень. Вона була створена ще у 1970-х роках і належить до системи військових комунікацій на росії.

☝️ За відкритими даними, радіостанція УВБ-76 може використовуватися для зв’язку у разі надзвичайних ситуацій або як елемент резервної системи управління.

Останні сигнали в її ефірі з’явилися на тлі ескалаційних заяв російської влади та погроз «удару у відповідь», що викликає додаткове занепокоєння щодо можливих провокацій з боку рф.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що росія не надала жодних правдоподібних доказів на підтвердження своїх заяв про так звану «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна на Валдаї.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський допустив візит Трампа в Україну заради мирної угоди

ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Мар-а-Лаго для зустрічі із Трампом

ВАЖЛИВО

Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа

ПОЛІТИКА

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні – Міненерго

ПОДІЇ

Трамп знову зв’язався з російським диктатором путіним

ВАЖЛИВО

Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження

ВЛАДА

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

ВЛАДА

Удар КАБами по Слов’янську: є загиблий та поранені

ВІЙНА

Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський

ПОЛІТИКА

Представники України вперше відпрацювали механізми статті 5 НАТО

ВІЙНА

кремль буде змушений піти на компроміс щодо своїх вимог, які суперечать мирному плану – ISW

ПОДІЇ

Окупанти вдарили по енергетиці на Полтавщині

ВІЙНА

Зеленський про скасування воєнного стану

ВЛАДА

путін наказав продовжувати війну проти України

ВАЖЛИВО

Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ