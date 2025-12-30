На російській радіостанції «судного дня» пролунали погрози Україні

В ефірі російської радіостанції УВБ-76, відомої як «радіо судного дня», у вівторок, 30 грудня, пролунали нові погрози на адресу України. Трансляції відбувалися на тлі заяв кремля про майбутню «відповідь» на нібито атаку по резиденції диктатора рф володимира путіна. Про це повідомляє Telegram-канал «УВБ-76 эфир», який моніторить мовлення станції.

☝️ За інформацією каналу, на частоті УВБ-76 веде мовлення сторонній сигнал.

📢 «Пірата глушать», — йдеться у повідомленні.

Що звучало в ефірі

Зокрема, в ефірі транслювалися пісні «лето и арбалеты», «свинорез», переспів композиції з радянського мультфільму «Бременские музыканты», а також уривок з балету «Лебедине озеро».

Окрему увагу привернуло агресивне висловлювання, що пролунало в ефірі:

📢 «Ничего на свете лучше нету, чем в в***ть по Киеву ракетой».

Що відомо про УВБ-76

Радіостанція УВБ-76, яку також називають «Жужжалка», відома постійним фоновим дзижчанням та періодичною передачею закодованих повідомлень. Вона була створена ще у 1970-х роках і належить до системи військових комунікацій на росії.

☝️ За відкритими даними, радіостанція УВБ-76 може використовуватися для зв’язку у разі надзвичайних ситуацій або як елемент резервної системи управління.

Останні сигнали в її ефірі з’явилися на тлі ескалаційних заяв російської влади та погроз «удару у відповідь», що викликає додаткове занепокоєння щодо можливих провокацій з боку рф.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що росія не надала жодних правдоподібних доказів на підтвердження своїх заяв про так звану «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна на Валдаї.