На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

На росії у Таганрозі Ростовської області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії електропередач. Частина міста й росіян залишилася без світла після вибуху, про який повідомили місцеві мешканці. Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канал Astra.

За даними джерел, після гучного вибуху у кількох районах зникла електроенергія, а також виникла пожежа у промисловій зоні. Вогонь також спалахнув на території Таганрозького автомобільного заводу, який у 1997–2014 роках збирав легкові та вантажні автомобілі.

На місці інциденту працюють пожежно-рятувальні служби, однак офіційних пояснень від місцевої влади поки немає.

☝️ У Telegram-каналах припускають, що інцидент може бути пов’язаний із навантаженням на енергосистему рф, яка зазнає наслідків масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

📢 «За попередніми даними, горить трансформатор на “Електрична підстанція 110/35/6 кВ” Т-25», – йдеться у повідомленні моніторинговому Телеграм-каналі Exilenova+.

Раніше вибухи пролунали у Воронежі на росії, де, за попередніми даними, було атаковано теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

У ніч проти 8 листопада мешканці Оренбурзької області також повідомляли про яскравий синій спалах і знеструмлення підстанції «Сорочинська» (220 кВ) у місті Сорочинськ.

Енергетичні проблеми останніх днів, як зазначають аналітики, можуть бути каскадним ефектом після ударів по великих енерговузлах рф на 500–750 кВ.

Через перерозподіл потоків електроенергії зношені ділянки мережі не витримують навантаження, що призводить до нових аварій і займання трансформаторів.

🔌 «Коли великі підстанції падають, удари доходять хвилями навіть за сотні кілометрів — через стрибки напруги, каскадні відключення та пробої трансформаторів», — зазначають фахівці.

На тлі цих подій російські користувачі соцмереж скаржаться на збої в інтернеті, телевізійному мовленні та мобільному зв’язку. Адже системи комунікацій також залежать від стабільного енергопостачання.

👉 Також нагадаємо, що увечері 8 листопада понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та області на росії залишилися без електропостачання.