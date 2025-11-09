Неділя, 9 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

На росії у Таганрозі Ростовської області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії електропередач. Частина міста й росіян залишилася без світла після вибуху, про який повідомили місцеві мешканці. Про це пишуть російські ЗМІ та Telegram-канал Astra.

За даними джерел, після гучного вибуху у кількох районах зникла електроенергія, а також виникла пожежа у промисловій зоні. Вогонь також спалахнув на території Таганрозького автомобільного заводу, який у 1997–2014 роках збирав легкові та вантажні автомобілі.

На місці інциденту працюють пожежно-рятувальні служби, однак офіційних пояснень від місцевої влади поки немає.

☝️ У Telegram-каналах припускають, що інцидент може бути пов’язаний із навантаженням на енергосистему рф, яка зазнає наслідків масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

📢 «За попередніми даними, горить трансформатор на “Електрична підстанція 110/35/6 кВ” Т-25», – йдеться у повідомленні моніторинговому Телеграм-каналі Exilenova+.

Раніше вибухи пролунали у Воронежі на росії, де, за попередніми даними, було атаковано теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

У ніч проти 8 листопада мешканці Оренбурзької області також повідомляли про яскравий синій спалах і знеструмлення підстанції «Сорочинська» (220 кВ) у місті Сорочинськ.

Енергетичні проблеми останніх днів, як зазначають аналітики, можуть бути каскадним ефектом після ударів по великих енерговузлах рф на 500–750 кВ.

Через перерозподіл потоків електроенергії зношені ділянки мережі не витримують навантаження, що призводить до нових аварій і займання трансформаторів.

🔌 «Коли великі підстанції падають, удари доходять хвилями навіть за сотні кілометрів — через стрибки напруги, каскадні відключення та пробої трансформаторів», — зазначають фахівці.

На тлі цих подій російські користувачі соцмереж скаржаться на збої в інтернеті, телевізійному мовленні та мобільному зв’язку. Адже системи комунікацій також залежать від стабільного енергопостачання.

На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

👉 Також нагадаємо, що увечері 8 листопада понад 20 тисяч мешканців Бєлгорода та області на росії залишилися без електропостачання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Урсула фон дер Ляєн покинула засідання Єврокомісії після того, як Орбан звинуватив її у корупції

СТОПФЕЙК

Фейк: Bloomberg опублікували інфографіку, де показали, як Зеленський «розграбував» Францію

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося 103 бойові зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Стубб назвав можливе місце зустрічі Зеленського з путіним

ВАЖЛИВО

росіяни вдарили по вугільним підприємствам Донеччини

ВІЙНА

За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф

ВІЙНА

Удар по військових ЗСУ: повідомлено про відсторонення від посад

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася до 154: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

На фронті відбулося 196 бойових зіткнень, 73 атаки відбито на Покровському напрямку

ВІЙНА

Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив “Хрестом бойових заслуг” двох воїнів ТРО

ПОДІЇ

Жителі Чмирівської громади отримають по 100 тисяч гривень компенсації за іпотекою «єОселя»

ЛУГАНЩИНА

На фронті від початку доби – 185 зіткнень: третина з них на Покровському напрямку

ВІЙНА

Rheinmetall відтермінував запуск заводу в Україні

ВАЖЛИВО

Фейк: В Іспанії банда українців крала стільці з ресторанів

СТОПФЕЙК

Нігерія відреагувала на заяви США щодо військового втручання

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"