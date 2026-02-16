Понеділок, 16 Лютого, 2026
На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

Денис Молотов
На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На росії московський гарнізонний військовий суд виніс вирок контрадміралу у відставці Миколі Коваленку у справі про привласнення 592 млн рублів у структурі міністерства оборони російської федерації. Про це повідомляє TMT у понеділок, 16 лютого.

Коваленка визнали винним та засудили до 4,5 років колонії загального режиму і штрафу в розмірі 500 тис. рублів. Водночас суд звільнив його від відбування покарання у вигляді позбавлення волі через стан здоров’я. Суд також відмовив у задоволенні цивільного позову міноборони рф.

Суть обвинувачень

За версією слідства, у 2013–2017 роках фігуранти справи привласнили кошти, виділені на виконання чотирьох державних контрактів із ремонту запчастин для зенітних ракетних комплексів.

Контракти були укладені з:

  • Саратовським радіоприладним заводом;
  • компанією «Союз-М»;
  • заводом «Електроприбор».

Замість ремонту, як стверджує слідство, постачали непридатні комплектуючі, закуплені ще у 2012 році в Україні за 40 млн рублів.

Інші вироки

Інші обвинувачені отримали реальні строки ув’язнення та штрафи від 400 тис. до 800 тис. рублів:

  • Муталіб Еміралієв (колишній керівник Електроприбора) — 8 років колонії;
  • Вадим Мовчан (начальник служби розвитку та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння управління кораблебудування ВМФ) — 5,5 років;
  • Замір Ахмедов (колишній глава Союз-М) — 4 роки;
  • Василь Вітченко (колишній начальник служби ракетно-артилерійського озброєння у головкоматі вмф) — 3,5 роки;
  • Андрій Клокоцький (колишній консультант департаменту вмф рособоронекспорту) — 3 роки;
  • Євген Мурашев (колишній директор Саратовського радіоприладного заводу) — 3 роки.

Усім засудженим, окрім Коваленка, змінили запобіжний захід на тримання під вартою — їх затримали в залі суду.

Нагадаємо

Раніше на росії великий резонанс викликала справа Тимур Іванов. У 2024 році його затримали за підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

У 2025 році московський міський суд засудив його до 13,5 років позбавлення волі та наклав штраф у 100 млн рублів. Пізніше Арбітражний суд москви визнав Іванова банкрутом і ініціював продаж його майна. Згодом московський міський суд повернув йому конфіскований раніше особняк на Рубльовці.

👉 Також стало відомо, що опозиційний російський політик Олексій Навальний був убитий за допомогою токсину епібатидину, який класифікується як хімічна зброя.

