На росії суд звільнив контрадмірала, який вкрав 592 млн рублів

На росії московський гарнізонний військовий суд виніс вирок контрадміралу у відставці Миколі Коваленку у справі про привласнення 592 млн рублів у структурі міністерства оборони російської федерації. Про це повідомляє TMT у понеділок, 16 лютого.

Коваленка визнали винним та засудили до 4,5 років колонії загального режиму і штрафу в розмірі 500 тис. рублів. Водночас суд звільнив його від відбування покарання у вигляді позбавлення волі через стан здоров’я. Суд також відмовив у задоволенні цивільного позову міноборони рф.

Суть обвинувачень

За версією слідства, у 2013–2017 роках фігуранти справи привласнили кошти, виділені на виконання чотирьох державних контрактів із ремонту запчастин для зенітних ракетних комплексів.

Контракти були укладені з:

Саратовським радіоприладним заводом;

компанією «Союз-М»;

заводом «Електроприбор».

Замість ремонту, як стверджує слідство, постачали непридатні комплектуючі, закуплені ще у 2012 році в Україні за 40 млн рублів.

Інші вироки

Інші обвинувачені отримали реальні строки ув’язнення та штрафи від 400 тис. до 800 тис. рублів:

Муталіб Еміралієв (колишній керівник Електроприбора) — 8 років колонії;

Вадим Мовчан (начальник служби розвитку та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння управління кораблебудування ВМФ) — 5,5 років;

Замір Ахмедов (колишній глава Союз-М) — 4 роки;

Василь Вітченко (колишній начальник служби ракетно-артилерійського озброєння у головкоматі вмф) — 3,5 роки;

Андрій Клокоцький (колишній консультант департаменту вмф рособоронекспорту) — 3 роки;

Євген Мурашев (колишній директор Саратовського радіоприладного заводу) — 3 роки.

Усім засудженим, окрім Коваленка, змінили запобіжний захід на тримання під вартою — їх затримали в залі суду.

Нагадаємо

Раніше на росії великий резонанс викликала справа Тимур Іванов. У 2024 році його затримали за підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

У 2025 році московський міський суд засудив його до 13,5 років позбавлення волі та наклав штраф у 100 млн рублів. Пізніше Арбітражний суд москви визнав Іванова банкрутом і ініціював продаж його майна. Згодом московський міський суд повернув йому конфіскований раніше особняк на Рубльовці.

