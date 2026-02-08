На росії підліток з ножем напав на студентів у гуртожитку медуніверситету

Пропагандистські російські ЗМІ та Telegram-пабліки в суботу, 7 лютого, повідомили про напад озброєного ножем підлітка на студентів у гуртожитку Башкирського державного медичного університету (росія), де проживали також іноземні студенти.

За інформацією місцевих правоохоронних органів, в одному з корпусів гуртожитку 15-річний підліток напав на мешканців будівлі, використовуючи холодну зброю. Внаслідок нападу постраждали щонайменше шість осіб, серед яких студенти та працівник поліції.

У соціальних мережах поширилися відеокадри, на яких видно, як постраждалих виносять із будівлі на ношах та передають медикам.

📢 У Слідчому комітеті рф заявили, що щодо 15-річного підозрюваного порушено кримінальну справу за статтями про замах на вбивство двох або більше осіб та посягання на життя співробітника правоохоронних органів.

За офіційною інформацією, під час затримання підліток чинив опір, поранив двох співробітників поліції, а також завдав тілесних ушкоджень собі. Повідомляється, що серед постраждалих є дитина.

☝️ Водночас очевидці стверджують, що нападників могло бути двоє. За їхніми словами, один із них нібито на певний час утримував заручника у спортзалі корпусу до втручання правоохоронців. Ця інформація офіційно не підтверджена та наразі уточнюється.

❗️ Офіційні мотиви нападу поки що не оприлюднені. Представники силових структур не повідомляли, чи розглядається версія ідеологічного, екстремістського або іншого організованого мотиву.

👉 Нагадаємо, що у російському Красноярську восьмикласниця підпалила клас з учнями. Постраждали п’ятеро російських дітей та вчитель.