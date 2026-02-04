На росії школярка заживо намагалась спалити однокласників

У російському Красноярську восьмикласниця підпалила клас з учнями. Постраждали п’ятеро російських дітей та вчитель. Про це повідомляють російські ЗМІ у середу, 4 лютого.

За наявною інформацією, учениця восьмого класу школи №153 принесла до навчального закладу пляшку з бензином і підпалила приміщення.

☝️ За даними місцевих пабліків, перед пожежею школярка зайшла до класу з молотком та напала на учнів.

Після інциденту дітей евакуювали. Внаслідок нападу постраждали п’ятеро російських учнів та вчитель. Усім надають медичну допомогу.

📢 За інформацією ЗМІ, в однієї російської дитини зафіксовано опіки близько 40% тіла, ще у двох — опіки в межах 15–20%. Двох інших учнів госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

У соціальних мережах припускають, що мотивом нападу могло стати тривале ігнорування дівчинки з боку однокласників. За неофіційною інформацією, її висміювали через замкнений спосіб життя та асоціальну поведінку. Вказується, що називали її “хіккою” (людиною, замкненою в собі і відірваною від зовнішнього світу – ред.). Також повідомляється, що напередодні інциденту вона нібито анонсувала підпал у шкільному чаті.

☝️ Правоохоронні органи рф офіційно причини нападу наразі не коментували.

Раніше, 12 січня, в одній зі шкіл Києва учень напав із ножем на вчительку та однокласника. Під час перевірки його телефону правоохоронці виявили переписку з невідомими особами, ймовірно пов’язаними зі спецслужбами рф, з якими підліток обговорював підготовку злочину.

На росії в місті Нижньокамськ (Татарстан) стався напад у ліцеї: підліток із ножем поранив працівницю навчального закладу.