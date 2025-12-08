Понеділок, 8 Грудня, 2025
На росії оголосили у розшук «Мадяра»: нищить окупантів

Денис Молотов
На росії оголосили у розшук «Мадяра»: нищить окупантів

У Телеграм-каналі командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді 7 грудня з’явилося повідомлення про те, що Слідчий комітет рф оголосив його у міжнародний розшук.

Зазначається, що московське відомство намагається інкримінувати українському військовому нібито «тероризм» та «вбивство воєнкорки» російського «первого канала» анни прокофєвої, яка загинула у березні 2025 року в Курській області.

Командувач оприлюднив фрагменти з російських пропагандистських ресурсів, де йдеться, що йому заочно висувають звинувачення у причетності до загибелі російської пропагандистки прокофєвої.

У заяві Слідчого комітету рф стверджується, що Бровді нібито віддав наказ дистанційно мінувати автодороги в регіоні. Саме через, вони вважають, що підірвався автомобіль «у якому перебували російські громадяни, серед яких була російська воєнкорка».

Сам «Мадяр» емоційно відреагував на ці звинувачення, нагадавши про численні попередні «вироки» з боку окупантів:

📢 «Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: “Аннушка уже разлила масло…”», – йдеться у повідомленні.

До цього Роберт Бровді оприлюднював відеоматеріали про ураження Рязанського нафтопереробного заводу на росії. А також удар по Алчевському металургійному комбінату на тимчасово окупованій Луганщині.

👉 Також нагадаємо, що полк «К-2» та «Птахи Мадяра» завершили перехід у Сили безпілотних систем Збройних сил України.

