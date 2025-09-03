Середа, 3 Вересня, 2025
Роберт Бровді «Мадяр» анонсував збільшення Сил безпілотних систем

Денис Молотов
Полк «К-2» та «Птахи Мадяра» завершили перехід у Сили безпілотних систем Збройних сил України. Про це 2 вересня повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, 414-та окрема бригада БПС Птахи Мадяра (під командуванням Кліма) остаточно перейшла зі складу Сухопутних військ у СБС. Найближчим часом її чисельність планується збільшити вдвічі.

Також Бровді уточнив, що 20-й окремий полк БПС К-2 (командир Кирило Верес) завершив міжродовий перехід із Сухопутних військ і трансформується в окрему бригаду в складі СБС.

☝️ Нагадаємо, що Роберт Бровді на початку червня обійняв посаду командувача Сил безпілотних систем, змінивши на ній Вадима Сухаревського. Одним із перших його рішень стало об’єднання всіх підрозділів СБС в єдине угруповання та підпорядкування їм формувань «Лінії дронів», які раніше перебували у структурі Сухопутних військ та ДПСУ.

👉 Також раніше “Мадяр” наказав «засунути в дупу» Сійярто санкції проти нього. А заяви про нібито небезпеку для державності Угорщини через удари ЗСУ по нафтопроводу «Дружба» він назвав відвертим популізмом.

