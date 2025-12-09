Вівторок, 9 Грудня, 2025
На Одещині продавали дітей за кордон

Денис Молотов
На Одещині правоохоронці викрили діяльність угруповання, яке незаконно переправляло українських дітей-сиріт за кордон для подальшого усиновлення під приводом нібито «канікул». Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 9 грудня.

За даними слідства, про підозру оголошено двом громадянкам України віком 39 і 47 років, які координували поїздки, а також 49-річному засновнику благодійної організації, що діяв з-за кордону. Йому підозру оголосили заочно.

☝️Як встановили слідчі, організатори виготовляли підроблені документи, сприяли отриманню незаконних рішень органів опіки та займалися організацією транспортування дітей через державний кордон. Оплата за такі «послуги» надходила через міжнародні платіжні системи.

До схеми також залучили 13 чоловіків і двох жінок як перевізників.

📢 Схема діяла через так звані «хостинги» – поїздки дітей за кордон нібито на оздоровлення, які на практиці використовувалися для підбору потенційних усиновлювачів. Попри чинну заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, група продовжувала реалізовувати злочинний механізм до 2025 року.

За інформацією слідчих, загалом учасники угруповання намагалися незаконно переправити щонайменше 25 дітей із різних регіонів України. 13 дітей вони встигли вивезти за кордон. Завдяки міжнародній взаємодії правоохоронним органам вдалося зупинити подальше незаконне переміщення неповнолітніх.

Підозрюваним інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через кордон та підроблення документів за ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Двох жінок уже взято під варту. Наразі перевіряється можлива причетність співробітників служб у справах дітей та закладів інституційного догляду.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні задокументовано до пів тисячі випадків торгівлі людьми.

👉 Також нагадаємо, що суд виніс вирок неповнолітнім підліткам, яких звинувачували у нападі, пограбуванні та зґвалтуванні жінки у Мукачеві.

