На Хмельниччині жінки протидіяли ТЦК: відбулась сутичка

На Хмельниччині 16 жовтня сталася сутичка у Стріхівцях між місцевими мешканками та військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про інцидент повідомили в Хмельницькому обласному ТЦК.

У Telegram-каналах поширили інформацію, що мешканки одного з населених пунктів регіону напали на автомобіль із представниками ТЦК, били його палицями та розбили лобове скло. За словами очевидців, під час інциденту водій почав рухатись назад, і кілька жінок упали. Невдовзі з’явилися повідомлення, що одна з них отримала перелом руки, а військовослужбовцю нібито розбили ніс.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

У Хмельницькому обласному ТЦК зазначили, що інцидент стався близько 18:30 під час виїзду групи оповіщення з села Стріхівці Хмельницького району.

📢 «Групу оповіщення одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заблоковано місцевими мешканками. Рух службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки було ускладнено», — повідомили у військкоматі.

☝️ У відомстві також наголосили, що військовослужбовці Сухопутних військ діяли виключно в рамках чинного законодавства, шанобливо та коректно.

Блокування автомобіля згодом припинили співробітники Національної поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

