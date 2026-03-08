ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
На Дніпропетровщині під час ліквідації наслідків удару обстріляли ДСНС

Денис Молотов
На Дніпропетровщині під час ліквідації наслідків удару обстріляли ДСНС 02
Наслідки російської атаки по рятувальниках / ДСНС України / 07.03.2026.

Окупаційні російські війська обстріляли рятувальників, які ліквідовували наслідки нічної атаки у Самарівському районі Дніпропетровської області. Про це 7 березня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, удар було завдано під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

📢 «росіяни завдали удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки:
  • знищено один пожежний автомобіль;
  • ще два автомобілі суттєво пошкоджено.

На щастя, серед рятувальників постраждалих немає.

У ДСНС пояснили, що під час повторної атаки вогнеборці перебували у безпечному місці, що дозволило уникнути жертв.

👉 Раніше повідомлялося, що вночі 7 березня російські війська завдали удару по Харкову. Станом на 14:10 суботи було відомо про 11 загиблих унаслідок атаки.

