рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

Окупаційні російські війська вночі 7 березня завдали ракетного удару по житловому будинку у Харкові, застосувавши новітню ракету «Іздєліє-30». Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова. Унаслідок атаки повністю зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Спочатку повідомлялося про вісьмох загиблих, серед яких дві дитини, а також понад десять постраждалих, включно з трьома дітьми.

Під завалами можуть залишатися люди, тому пошуково-рятувальна операція триває. Згодом у прокуратурі надали оновлені дані щодо кількості жертв.

📢 «Станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед них — двоє дітей», – повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією слідства, російські війська застосували ракету «Іздєліє-30», яка вважається новітнім озброєнням.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводиться за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що під час розбору завалів рятувальники не могли дістатися до людей через пожежу, яка виникла на місці ракетного удару. На місці трагедії продовжують працювати підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.