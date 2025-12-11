«Мирний план»: вихід рф із частини регіонів та суперечливі пропозиції США

Мирний план, який Україна формує разом із міжнародними партнерами, зокрема США, передбачає вихід російських військ з частини територій Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Водночас щодо Донбасу в обговоренні з американською стороною з’явився «компромісний варіант». Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами, інформує Українська правда.

Зеленський пояснив, що в поточній редакції документа запропоновано поетапний вихід російської армії з окремих зайнятих ділянок північного та східного напрямків:

📢 «Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі (мирному плані – ред.) пропонувався вихід рускіх з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є», – зазначив він.

Стосовно ситуації в Херсонській та Запорізькій областях позиція рф, за словами глави держави, залишається незмінною.

📢 «Херсон, Запоріжжя – їхня позиція, що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт», – підкреслив Зеленський.

Компроміс по Донбасу, який пропонують США

Окрема частина «мирного плану» стосується Донеччини. Зеленський заявив, що американська сторона запропонувала «компромісний концепт», який передбачає відхід ЗСУ з нині підконтрольної Україні території Донбасу, а російські війська, відповідно, не заходять туди.

📢 За словами шостого президента України, Сполучені Штати пропонують наступний «компроміс» у формі особливої зони – «Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо “вільної економічної зони”. Американці називають це так, а “рускі” – “демілітаризованою зоною”».

Поки що, як каже глава держави, немає відповіді, хто саме мав би здійснювати контроль над таким утворенням:

📢 «Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже “вільною економічною зоною” або “демілітаризованою зоною” – вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів Америки», – пояснив Зеленський.

Позиція України щодо можливого компромісу

Зеленський наголосив, що запропоновані варіанти не є остаточними і Україна має право їх не прийняти, якщо умови виглядатимуть нерівними: «Коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс», – підкреслив він.

Зеленський наголосив, що будь-які рішення щодо територій мають отримати згоду українського суспільства – або через вибори, або у форматі референдуму. Він також навів приклад можливого симетричного відведення військ:

📢 «Треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 км, ці – теж на 5 км. Якщо одні відійшли на 10 км, то і інші – на 10 км. Також, як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг», – зазначив він.

Нагадаємо

Напередодні ЗМІ оприлюднили зміст 20-пунктного мирного плану США. Україна цього тижня офіційно передала свою відповідь на документ, однак зміни, запропоновані Києвом, поки не розкриваються.

Мирний план залишається ключовою темою українсько-американських переговорів та формування позиції партнерів щодо завершення війни.

