Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Могеріні пішла у відставку на тлі розслідування про шахрайство

Денис Молотов
Могеріні пішла у відставку на тлі розслідування про шахрайство

Колишня головна Європейської дипломатії (ЄС) Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена у шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи. Про це повідомляє Euractiv у четвер, 4 грудня.

📢 У своїй заяві Могеріні зазначила: «Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора».

Рішення прозвучало за день після чергового розвитку подій у справі про можливе шахрайство у структурах Європейської служби зовнішніх дій.

Як повідомляє Euractiv, напередодні колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив, що також залишає свою посаду.

Його рішення стало наслідком затримання у межах розслідування, яке слідчі пов’язують із підозрами у шахрайстві. Минулого року Санніно читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

☝️ Нагадаємо, Могеріні опинилася серед трьох підозрюваних, яких 2 грудня було затримано під час обшуків у Брюсселі. Вони проводилися в офісах дипломатичної служби ЄС та в елітному університеті в Брюґґе. Слідчі вивчають можливу шахрайську схему. Оборудка, за їхніми даними, могла діяти в межах Європейської служби зовнішніх дій у взаємодії з Коледжем Європи.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Турецька Besiktas Shipping зупиняє судноплавні операції з рф

ПОЛІТИКА

Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

ВАЖЛИВО

Цифрова ізоляція на рф: у москві зникає мобільний та дротовий інтернет

СУСПІЛЬСТВО

Орбан на росії пропонує Угорщину путіну для переговорів

ВАЖЛИВО

Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

ПОЛІТИКА

Наслідки удару по Дніпру: зросла кількість жертв та поранених

ВАЖЛИВО

На росії визнали, що благали в Індії їжу та одяг

ПОДІЇ

Таджикистан проситиме в рф військову допомогу

ПОЛІТИКА

П’яний єнот в алкомаркеті США влаштував погром та заснув

СУСПІЛЬСТВО

260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

ВІЙНА

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Консенсусу щодо вступу України в НАТО наразі немає – Рютте

ВАЖЛИВО

Казахстан шукає нові маршрути експорту нафти через атаку в Новоросійську

ПОДІЇ

Австралія та Нова Зеландія виділяють Україні понад $70 млн допомоги

ПОЛІТИКА

Від Орбана, якого торкався путін, відмовився президент Польщі

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ