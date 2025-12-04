Могеріні пішла у відставку на тлі розслідування про шахрайство

Колишня головна Європейської дипломатії (ЄС) Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена у шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи. Про це повідомляє Euractiv у четвер, 4 грудня.

📢 У своїй заяві Могеріні зазначила: «Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора».

Рішення прозвучало за день після чергового розвитку подій у справі про можливе шахрайство у структурах Європейської служби зовнішніх дій.

Як повідомляє Euractiv, напередодні колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив, що також залишає свою посаду.

Його рішення стало наслідком затримання у межах розслідування, яке слідчі пов’язують із підозрами у шахрайстві. Минулого року Санніно читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

☝️ Нагадаємо, Могеріні опинилася серед трьох підозрюваних, яких 2 грудня було затримано під час обшуків у Брюсселі. Вони проводилися в офісах дипломатичної служби ЄС та в елітному університеті в Брюґґе. Слідчі вивчають можливу шахрайську схему. Оборудка, за їхніми даними, могла діяти в межах Європейської служби зовнішніх дій у взаємодії з Коледжем Європи.